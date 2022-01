Polizei zieht berauschten Autofahrer in Treuenbrietzen aus Verkehr

Treuenbrietzen

Polizisten haben in Treuenbrietzen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stand und trotzdem am Steuer eines Opels saß.

Der 33 Jahre alte Mann war in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.10 Uhr an der Belziger Straße in eine Verkehrskontrolle geraten.

„Die Beamten bemerkten dabei Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln und boten dem Fahrer einen Drogentest an. Dieser schlug positiv an auf Kokain und Amphetamin“, teilt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Mittwoch der MAZ mit.

Daraufhin ist der Autofahrer ins Krankenhaus begleitet und dort einer Blutentnahme unterzogen worden. Die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde dem Mann anschließend durch die Polizei untersagt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den berauschten Autofahrer.

Von MAZ-online