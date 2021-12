Polizei zieht in Bad Belzig illegalen BMW-Fahrer aus dem Verkehr  

Bad Belzig

Die Polizei hat am Montagabend in Bad Belzig einen Autofahrer ohne gültigen Führerschein erwischt. Das Delikt war den Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Brücker Landstraße aufgefallen. Gegen 19 Uhr hatten die Streifen-Polizisten den Fahrer eines BMW gestoppt.

Der 28-jährige Kraftfahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Die Prüfung der Polizisten ergab zudem, dass für den Mann Anfang des Jahres 2021 eine Fahrerlaubnissperre verhängt worden war und er bisher keinen neuen Führerschein erworben hatte.

Daher wurde gegen den 28-Jährigen nun von den Polizisten eine Strafanzeige erstattet. Das genutzte Auto durfte daher nicht mehr von ihm, sondern nur von einem Bekannten vom Kontrollort fortbewegt werden.

