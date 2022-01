Polizeierfolg: Serien-Einbrecher von Bad Belzig festgenommen

Bad Belzig

Im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen der jüngsten Monate in Bad Belzig hat die Polizei jetzt offensichtlich einen Ermittlungserfolg verbuchen können. Festgenommen wurde ein 37-jähriger Mann, der dringend im Verdacht steht, für mehrere Einbrüche in der Region verantwortlich zu sein.

Zu danken ist der Ermittlungserfolg dem Hinweis eines Zeugen. Wie die Polizei erst am Montag gegenüber der MAZ bekannt gab, war der Tatverdächtige bereits am Mittwoch der Vorwoche, am 5. Januar, auf frischer Tat erwischt worden.

Erwischt auf frischer Tat in Bad Belzig

Am späten Abend dieses Mittwochs war der Mann in Bad Belzig in der Martin-Luther-Straße beobachtet worden, als er gegen 23.10 Uhr über einen Grundstückszaun geklettert war.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Alarmarmierung durch den Zeugen gelang es der Polizei, den Täter auf frischer Tat zu stellen. Zwar habe sich der Einbrecher zunächst noch vor den Beamten versteckt. Sie konnten ihn aber dennoch ausfindig machen kurz darauf.

In Gefängnis nach Wulkow eingeliefert

Der Mann wurde in die Justizvollzuganstalt in Wulkow bei Neuruppin eingeliefert. Der 37-Jährige sei der Polizei aus verschiedenen Straftaten bereits bekannt. Aktuell sei er obdachlos ohne festen Wohnsitz, sagt Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Montag auf Nachfrage der MAZ.

Der Haftbefehl war umgehend aufgrund des offensichtlichen Zusammenhanges mit der Einbruchserie in Bad Belzig erwirkt worden. Die Untersuchungshaft war am Donnerstag vom Amtsgericht Brandenburg an der Havel verkündet worden. Der Mann sei der Polizei bekannt aufgrund verschiedener Delikte.

Kripo ermittelt zu Bad Belziger Einbruchserie

Nun führe die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Wie viele Straftaten der jüngsten Vergangenheit dem Serien-Einbrecher konkret zugeordnet werden können, „ist noch nicht im Detail klar“, sagt Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Montag auf Anfrage der MAZ. „Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalisten, die nun angelaufen sind.“

Von MAZ-online