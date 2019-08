Neschholz

Die nicht ausreichend gesicherte Ladung fiel den Polizisten sofort auf. Bei der genaueren Kontrolle eines Traktors, der am Donnerstag mit zwei Anhängern voller Baumstämme in Neschholz unterwegs war, zeigten sich aber bald auch weitere Mängel.

Am Ende legten die Polizisten die beiden Anhänger des Gespanns still. Denn die Beamten des Polizeireviers Bad Belzig hatten auch mehrere Risse in den Reifen der Anhänger festgestellt. Die spontane Kontrolle erfolgte gegen 17 Uhr in der Nähe der Bundesstraße 246.

„Die Anhänger wurden abgestellt, da sie in dem Zustand eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten“, teilt Peggy Wölk von der Polizeidirektion West mit. Der Fahrer und der Halter des Gespanns müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Von MAZ