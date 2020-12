Polizisten retten Stahnsdorfer in Bad Belzig vor dem Erfrieren     

Bad Belzig

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag in Bad Belzig einen Mann womöglich vor dem Erfrieren gerettet. Die Streifenbeamten fanden den 30-Jährigen gegen 0.15 Uhr hilflos an der Straße der Einheit.

Der stark betrunkene Mann saß auf einer Parkbank. „Er konnte sich verständigen, war durchnässt und augenscheinlich stark alkoholisiert“, erklärt Peggy Wölk, die Leiterin des Führungs- und Revierdienstes der Polizeiinspektion Brandenburg.

Ein bei dem Mann vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Die Identität der Person, die aus Stahnsdorf stammt, konnte geklärt werden. „Da der 30-Jährige angab, im Freien schlafen zu wollen, bestand eine Gesundheitsgefahr für ihn, da bereits Minusgrade erreicht waren“, erklärt die Polizeisprecherin weiter.

Nach einer medizinischen Begutachtung, sei jedoch keine akute Gefahr für den Mann festgestellt worden. Bei wem er sich in Bad Belzig aufhält, wollte der Mann nicht angeben gegenüber den Polizisten. „Aus diesem Grund wurde er zum Schutz seiner Person und zum Ausschlafen seines Rausches in das Polizeigewahrsam nach Brandenburg an der Havel gebracht“, erklärt Peggy Wölk.

Von MAZ