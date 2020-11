Potsdam-Mittelmark: Kreispolitiker streiten um geplanten Modulbau in Beelitz-Heilstätten

Bad Belzig

Der Vorstoß der Kreisverwaltung, das mittelmärkische Gesundheitsamt umgehend zu zentralisieren, wird im Rathaus in Bad Belzig aufmerksam zur Kenntnis genommen. Geplant ist, einen Modulbau am Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten zu errichten. Dazu sollen Sonderregelungen des Baurechtes angewendet werden, die befristet zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie eingeräumt werden.

Damit könnten Tatsachen entstehen, während Stadt und Kreis noch juristisch darüber streiten, ob in der Kreisstadt Bad Belzig mehr oder weniger Verwaltungsarbeitsplätze erhalten bleiben. Der Masterplan des Kreises sieht ein zentrales Domizil für 700 Mitarbeiter in Beelitz-Heilstätten vor.

Vertrauen auf Kreispolitiker

Praktisch ist die Stadt jetzt primär außen vor, weiß Bürgermeister Roland Leisegang. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten habe er eine Vorstellung vom Handlungsbedarf, sagte er der MAZ. „Ich kenne aber nicht die einzelnen Optionen.“ Leisegang geht davon aus, dass die Kreispolitiker um Parlamentschefin Mirna Richel ( CDU) die Möglichkeiten verantwortungsbewusst abwägen.

Händeschütteln ist jetzt auch im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten tabu. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zumindest wird es keine sofortige Eilentscheidung geben. „Landrat Wolfgang Blaisg ( SPD) und ich haben hier kein Einvernehmen erzielt“, hieß es von ihr auf MAZ-Anfrage. Folgerichtig soll nun in einer Präsenz-Sitzung am 19. November über das Vorhaben abgestimmt. „Die Einladungen werden gerade versendet“, so Kerstin Kümpel vom Landratsbüro. Blasig selbst ist weiterhin krank.

CDU : Modulbau zu spät

Der Idee des Modulbaus steht die CDU-Fraktion laut eigener Aussage grundsätzlich offen gegenüber. Doch komme sie zu spät. „Die zweite Welle wird durch sein, bevor der Bau in fünf bis sieben Monaten überhaupt bezugsfertig ist. Das Gesundheitsamt benötigt umgehend Infrastruktur, technische Unterstützung und vor allem Personal“, fordert der Vorsitzende Martin Szymczyak.

Er beklagt, dass nicht längst Kollegen aus anderen Fachämtern umgeschult und eingesetzt worden sind. Selbst das Amtshilfeersuchen bei den Lokalverwaltungen, die nun Kontrollaufgaben erledigen sollen, hätte früher gestellt werden können.

Linke: Vorbereitung verschlafen

Die gleiche Analyse führt bei Andreas Bernig (Linke) zu einem anderen Schluss. „Wie offenbar im gesamten Land wurde die Einstellung auf die jetzige Situation verschlafen. Umso wichtiger ist jetzt die schnelle Zustimmung für die Investition in Personal und Technik“, mahnt er.

Andreas Bernig ist Kreistagsmitglied der Linken. Quelle: privat

„Jetzt ist nicht die Zeit für ein Politikum“ pflichtet ihm Michael Klenke ( SPD), stellvertretender Vorsitzender, bei. Wenn sich das Gremium sich jetzt versammeln müsse, sei es ein falsches Signal an die Bürger.

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Dietmar Otto habe es die Union in der Hand, die Bremse zu lösen. „Der geforderte Krisenstab wird, nach unserem Dafürhalten im Übrigen sehr ordentlich, von Vizelandrat Christian Stein geführt.“ Der Landrat habe ferner gemacht, was die Christdemokraten noch fordern, sagt Otto mit Verweis auf die Verstärkung von der Bundeswehr im Hause. Nun werde mit der fehlenden Unterschrift unter die Eilentscheidung dessen Umstrukturierung aufgehalten.

Von René Gaffron