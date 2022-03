Potsdam-Mittelmark: Kreistag  beruft Lisa Weyhrich zur neuen Behindertenbeauftragten

Bad Belzig

Lisa Weyhrich ist die neue Behindertenbeaufragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Der Kreistag berief die 32 Jahre alte Juristin in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle in dieses Amt.

Die Mandatsträger folgten damit einer Beschlussvorlage von Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Demnach gilt die Bestellung von Lisa Weyhrich offiziell ab dem 18. März. Sie hat ihren Posten aber bereits im Januar dieses Jahres angetreten.

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark bei seiner jüngsten Sitzung am 17. März 2022 in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Quelle: Heike Schulze

„Ich wurde schon sehr gut aufgenommen in der Verwaltung und freue mich auf diese Aufgabe“, sagte Lisa Weyhrich. Bei ihrer vorherigen Tätigkeit habe sie sich schon sozial engagiert und erfahren, dass sie sich gerne für die Belange behinderter Menschen einsetzen würde.

Lisa Weyhrich ist Juristin und lebt in Brandenburg an der Havel

Lisa Weyhrich stammt aus dem Süden Baden-Württembergs und hat an der Viadrina in Frankfurt an der Oder Rechtswissenschaft studiert. Vor ihrem Wechsel nach Potsdam-Mittelmark hat sie in der Verwaltung des Landkreises Oder-Spree im Bereich des Ausländerrechtes gearbeitet. Lisa Weyrich lebt in Brandenburg an der Havel.

Für ihren neuen Job hat sie sich viel vorgenommen. „Mein Ziel ist es, den Behindertenbeirat in Potsdam-Mittelmark wieder zu aktivieren“, sagte sie am Freitag in einem Gespräch mit der MAZ. „Ich möchte, dass Menschen mit Behinderungen eine Mitwirkungsmöglichkeit haben.“

Derzeit kein Behindertenbeirat in Potsdam-Mittelmark

Der Behindertenbeirat sei derzeit leider unbesetzt. Das Gremium habe normalerweise zehn Mitglieder. Interessenten könnten sich bewerben. „Der Kreistag beschließt dann die Besetzung“, erklärte Lisa Weyhrich.

Lisa Weyhrich bei ihrer Vorstellung in der jüngsten Sitzung des Kreistages von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Heike Schulze

Momentan ist die neue Behindertenbeauftragte mit dem Prüfen diverser Bauvorhaben und dem Öffentlichen Personennahverkehr beschäftigt, wie sie sagte. Dabei gehe es vor allem um Barrierefreiheit.

Die 32-Jährige tritt die Nachfolge des langjährigen Behindertenbeauftragten Udo Zeller an, der im April vergangenen Jahres überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben war. Sein Tod hatte weit über die Grenzen Potsdam-Mittelmarks Betroffenheit ausgelöst.

Udo Zeller war in Potsdam-Mittelmark seit 1994 Behindertenbeauftragter

Udo Zeller war seit Mai 1994 hauptamtlicher Behindertenbeauftragter des Landkreises Potsdam-Mittelmark gewesen. Zuvor hatte er diese Funktion bereits ein Jahr im Kreis Potsdam-Land inne gehabt. Zeller war studierter Betriebswirt und hatte sich auf die Fachrichtung Gesundheitswesen spezialisiert.

Udo Zeller (l.) war auch leidenschaftlicher Segler. Quelle: privat

Zeller war wegen vieler öffentlicher Auftritte auch einem breiteren Publikum bekannt, und er war leidenschaftlicher Segler. Deshalb setzte er sich seit vielen Jahren auch für mehr Möglichkeiten des barrierefreien Segelns ein.

Doch warum hat die Neubesetzung der Stelle jetzt fast ein Jahr in Anspruch genommen?

„Aus Pietätsgründen erfolgte die Ausschreibung erst nach der Beisetzung von Herrn Zeller, ansonsten lief das Verfahren ganz normal“, erklärte Kerstin Kümpel, die Leiterin des Landratsbüros, auf Anfrage der MAZ. „Ausgewählte Bewerber stehen nicht immer gleich zur Verfügung.“

Lisa Weyhrich arbeitet in Bad Belzig im Papendorfer Weg

„In diesem Verfahren hat sich Frau Weyhrich deutlich von anderen Bewerbern abgehoben und wird somit dem Kreistag als Beauftragte für Menschen mit Behinderung vorgeschlagen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Stelle der Behindertenbeauftragten in Potsdam-Mittelmark ist laut Hauptsatzung des Landkreises hauptamtlich zu besetzen.

Die Behindertenbeauftragte Lisa Weyhrich hat ihr Büro in der Kreisverwaltung in Bad Belzig, im Papendorfer Weg 1. Sie ist erreichbar unter 03 38 41 9 10.

Von Hermann M. Schröder