Potsdam-Mittelmark: Kreistag verabschiedet Landrat Wolfgang Blasig (SPD) in den vorzeitigen Ruhestand

Bad Belzig

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hat Landrat Wolfgang Blasig (SPD) in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Er beendet seinen aktiven Dienst am 31. März.

„Im Namen aller Kreistagsmitglieder wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen“, sagte die Vorsitzende des Kreistages, Mirna Richel (CDU). „Herr Blasig, ihren politischen Gegnern haben Sie es nie leicht gemacht.“

Sitzung des Kreistages am 17. März in Bad Belzig. Quelle: Heike Schulze

Die Fraktionschefs verabschiedeten den Landrat mit Blumensträußen und besten Wünschen. Sein Parteifreund Dietmar Otto erklärte, selbstverständlich sei man nicht immer einer Meinung gewesen, aber das gehöre in der Politik dazu.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) wird am 31. März 68 Jahre alt

An seinem letzten Arbeitstag, dem 31. März, wird Wolfgang Blasig 68 Jahre alt. Er ist seit Anfang 2009 im Amt und war im Dezember 2008 vom damaligen Kreistag zum ersten Mal gewählt worden. Im September 2016 gelang ihm seine Wiederwahl. Wolfgang Blasigs reguläre Dienstzeit würde im Herbst 2024 enden.

In einer emotionalen und launigen Rede würdigte Mirna Richel die langjährige Arbeit des Verwaltungschefs. Sie erinnerte an die Anfänge im Herbst 1989 und den Wechsel des studierten Physikers aus dem VEB Elektronische Bauelemente „Carl von Ossietzky“ Teltow in die Politik. „Sie gingen auf die Straße und demonstrierten gegen die SED.“

Landrat Wolfgang Blasig (r.) und sein Nachfolger Marko Köhler (beide SPD) in der Sitzung des Kreistages. Quelle: Heike Schulze

Die Kreistagsvorsitzende erinnerte an die Wahl von Wolfgang Blasig zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Kleinmachnow im Jahr 1994. Bis 2009 war er dort Verwaltungschef. Vorher war er der Vize-Bürgermeister. „Für Ihr Engagement in Kleinmachnow wurden sie in das goldene Buch der Stadt eingetragen“, sagte Richel.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hat Potsdam-Mittelmark entscheidend geprägt

Als Landrat habe Wolfgang Blasig dann Potsdam-Mittelmark in den zurückliegenden 16 Jahren entscheidend mitgeprägt. Sie nannte unter anderem die Fusionen von kreislichen Unternehmen, die Erarbeitung des Masterplans zur beabsichtigten Konzentration der Kreisverwaltung an den Standorten Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig bis 2027 sowie die Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzeptes.

Zudem sei der Landrat immer ein würdiger Vertreter des Kreises gewesen, auch gegenüber der Landesspitze. Er habe eine große Verwaltung mit mehr als 1000 Mitarbeitern und über 40 Abteilungen geleitet. „Bei so vielen Aufgaben muss uns doch die geringe Wahlbeteiligung eine Aufgabe sein“, sagte Mirna Richel an den Kreistag gewandt und mit Blick auf die jüngste Landratswahl.

Wolfgang Blasig zeigte sich gerührt angesichts der guten Wünsche und der „Tour de Raison der 32 Jahre meiner Wahlbeamtenschaft“ in Richels Rede. „Ganz herzlichen Dank für ihre Zusammenfassung.“

Wolfgang Blasig geht in vorzeitigen Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen

Der Landrat erklärte, es sei ihm im vorigen Jahr nicht leicht gefallen, sich einzugestehen, dass seine Gesundheit und die psychische Bereitschaft nicht mehr die waren, die man braucht, um diese Ämter auszufüllen. „Das muss man akzeptieren und deshalb an Jüngere übergeben“, sagte er.

Marko Köhler wird Wolfgang Blasigs Nachfolger im Amt des Landrats in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Heike Schulze

Er wünschte seinem anwesenden Nachfolger und Parteifreund Marko Köhler viel Kraft für diese Aufgabe. „Ich hoffe, lieber Marko, dass ist bei Dir noch lange Zeit so. Du weißt, man hält sich für unsterblich, aber es ist nicht so.“

Blasig hatte am Wochenende der Bundestagswahl Ende September 2021 seinen vorzeitigen Rückzug aus der Politik angekündigt. Der Kreistag hatte dem Wunsch dann im Dezember zugestimmt.

In seiner Abschiedsrede vor dem Kreistag erinnerte der Landrat auch an die Differenzen, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gab. „Es waren in der überwältigenden Mehrheit Auseinandersetzungen, die den Landkreis vorangebracht haben“, erklärte er. „Es war nie eine Qual, im Kreistag zu sein mit Ihnen, ich hoffe, dass es in Zukunft so bleibt, da bin ich mir aber ganz sicher“, so Blasig.

Von Hermann M. Schröder