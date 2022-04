Bad Belzig

Die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark wechselt von einem Krisenmodus in den nächsten. Das schätzt Gernot von Arend als Leiter des Fachdienstes für Öffentliches Recht, der Kommunalaufsicht und Denkmalschutz ein. Im Fachausschuss für Recht und Bauen hisste er – in Anwesenheit des neuen Landrates Marko Köhler (SPD) – symbolisch die weiße Fahne.

Dabei sei die Bauverwaltung bei der Eingliederung der ukrainischen Flüchtlinge primär gar nicht häufig gefordert. „Bestenfalls müssen die Kollegen eine Stellungnahme zuarbeiten, wenn ein Gebäude als Quartier in Augenschein genommen wird“, wie der Abteilungschef einräumt.

Arbeitspensum in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark nimmt zu

Dennoch sei Arbeit liegen geblieben. Jedoch habe von Arend gehofft, dass sich nach zwei Jahren der Covid-19-Pandemie nun die Verhältnisse wieder normalisieren. Das sei keineswegs zu erwarten und das Pensum wird nicht weniger, so die Bestandsaufnahme vom Amtsleiter.

Marko Köhler (SPD) ist Landrat von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Augenscheinlich herrscht schon seit längerer Zeit ein hoher Krankenstand in der Verwaltung. In dem parlamentarischen Beratungsgremium fiel der Tatsache – wie zum Exempel – eine Reihe von Tagesordnungspunkten zum Opfer. Von den Personalnöten auch betroffen ist das Kreistagsbüro. Schlimmer jedoch: Eine Vielzahl von Fachbehörden kann ihre Dienstleistungen für die Bürger nicht erfüllen.

Kreisbehörden zu spät oder gar nicht arbeitsfähig

Die Ausländerbehörde musste Ende März schließen, als zunehmend Kriegsflüchtlinge eintrafen. Weil Mitarbeiter fehlen, werden weniger Einnahmen bei den Geschwindigkeitskontrollen erzielt. Die Eltern zwischen Havel und Fläming warten regelmäßig auf nicht fristgerecht ausgezahlte Beihilfen und das von jeher unterbesetzte Gesundheitsamt konnte während der gesamten Corona-Krise nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Für das Bauressort prognostiziert Gernot von Arend, dass es weiterhin viel Arbeit haben wird. Der Krieg in der Ukraine werde dazu führen, dass zwischen Havel und Fläming weiter in Grund und Boden sowie Gebäude investiert werde. Tatsächlich seien jedoch die Genehmigungsverfahren häufig komplex. Es gilt „Rechtssicherheit vor Geschwindigkeit“ bei der Erarbeitung von Bescheiden.

Baupläne und -anträge meistens sehr komplex

„Eine regelkonforme Bauanzeige im B-Plan-Gebiet einer Kommune lässt sich durchaus in drei Monaten bestätigen“, so von Arend auf Anfrage von Ralf Behrens, der als sachkundiger Einwohner für die SPD-Fraktion im Ausschuss mitwirkt. Die meisten Fälle scheinen komplexer. „Wenn aber in einer Fachbehörde der einzig damit befasste Kollege nicht da ist, bleibt die Akte liegen“, nimmt der leitende Verwaltungsangestellte zumindest kein Blatt vor Mund.

Allerdings kostet das nicht nur Zeit und Nerven, sondern neuerdings Geld. „Bei den explodierenden Rohstoffpreisen und den geringen Handlungsspielräumen der Unternehmen ist es von Bedeutung, ob ich meine Genehmigung ein Vierteljahr früher oder später erhalte“, mahnt Peer Dorow von der AfD-Fraktion.

Selbst in Bad Belzig schießen die Eigenheime wie Pilze aus dem Boden. Hier ein Blick auf das Ahornviertel (April 2022). Quelle: René Gaffron

„Mehr Stellen schaffen und die Mitarbeiter nötigenfalls auch besser bezahlen“, lautet dabei der Vorschlag von Josef Jakobs (CDU). Der Spargelbauer aus Beelitz hat einschlägige Erfahrungen mit der Unteren Wasserbehörde gesammelt und schlägt auch deren Aufstockung vor. „Es hilft ja nicht, wenn wir ein schlanke Verwaltungsstruktur haben, aber die Arbeit nicht erledigt wird.“

Von René Gaffron