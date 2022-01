Bad Belzig

Zu groß? Zu teuer? Zu altmodisch? Die Diskussion um den ohnehin heftig umstrittenen Umzug großer Teile der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark nach Beelitz-Heilstätten ist neu entbrannt.

Die Fraktionen von CDU und BVB Freie Wähler-FBB im Kreistag stellen das Projekt in seiner jetzigen Form offen in Frage. Sie fordern eine Überprüfung des Vorhabens. Das teilten sie in einer am Mittwoch (26. Januar) verschickten gemeinsamen Erklärung mit.

„Der Projektbeschluss ist jetzt gute drei Jahre alt und die umfangreichen Planungen sind entsprechend älter“, erklärt Fraktionschef Roland Büchner (BVB Freie Wähler-FBB) darin. „Wie beim BER wirkt alles ein bisschen aus der Zeit gefallen.“

Kosten stellen den Umzug der Verwaltung von Potsdam-Mittelmark in Frage

Der CDU-Fraktionschef Martin Szymczak erklärt, für die Christdemokraten würden die derzeit explodierenden Baukosten eine entscheidende Rolle spielen. „Wenn sich das Ganze entwickelt, wie die Kämmerei im letzten Finanzausschuss andeutete, nämlich, dass für die Realisierung Kredite aufgenommen werden müssen, ist der Masterplan in seiner jetzigen Form für uns gestorben“, so der Politiker.

Eine Außenstelle der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark befindet sich in der Potsdamer Straße in Brandenburg an der Havel - unter anderem Sitz der Veterinärbehörde. Quelle: Heiko Hesse

Martin Szymczak fordert außerdem, dass Bad Belzig im Falle eines Umzuges von Teilen der Kreisverwaltung die Kreisstadt bleiben müsse und auch der Sitz des Kreistages. Zudem müsste ein Großteil der Mitarbeiter der Kreisverwaltung in der Kreisstadt bleiben, so der CDU-Fraktionschef.

Er spricht sich dafür aus, dass der in Beelitz-Heilstätten geplante Verwaltungsneubau auf seine Größe überprüft wird. Die Tendenz zu Homeoffice und Telearbeit nehme zu, so Szymczak. Und weiterhin ungeklärt seien das Dienstleistungsangebot der Verwaltung in der Fläche und die Möglichkeiten, die sich durch die fortschreitende Verwaltungsdigitalisierung böten.

Heftige Kritik üben Martin Szymczak und Roland Büchner an der ihrer Meinung nach herrschenden Intransparenz bei der Umsetzung des Projektes. „So wurde der Landrat vor über einem Jahr durch den Ältestenrat aufgefordert, sich mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Belzig zu verständigen, um einen gemeinsamen Weg zu finden“, erklären sie. „Das Ergebnis dieses Gespräches ist den Mitgliedern des Ältestenrates bis heute nicht bekannt.“

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hat Masterplan für Potsdam-Mittelmark vorgestellt

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) hatte im August 2018 erstmals seinen Masterplan für die Zentralisierung der Kreisverwaltung in Beelitz-Heilstätten vorgestellt und eine Welle des Protestes ausgelöst. Er möchte mit der Zusammenlegung mehrere Standorte aufgeben und die Arbeit somit effektiver machen.

Der Kreistag hatte den Masterplan im Dezember des gleichen Jahres beschlossen.

Wolfgang Blasig (SPD) ist Landrat von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Das Vorhaben ist vor allem in Bad Belzig umstritten. Neben dem Wegfall von mehreren hundert Arbeitsplätzen befürchten zahlreiche Stadtverordnete und Einwohner auch den Verlust des Status einer Kreisstadt. Diesen hat Bad Belzig seit 1816 inne.

Die Stadt Bad Belzig hatte im März 2021 einen Antrag auf einstweilige Verfügung zum Stopp der Planungsarbeiten für den Umzug der Kreisverwaltung gestellt. Das Verwaltungsgericht Potsdam lehnte diesen Antrag jedoch im August ab.

Zuletzt hatte der Landratskandidat der Piraten, Meiko Rachimow, das Vorhaben kritisiert und den Umfang des geplanten Gebäudes als „Blasig-Tower“ und nicht mehr zeitgemäß bezeichnet.

Auch der Vorsitzende des extra für dieses Projekt gebildeten Ausschusses für Verwaltungsstandorteentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und Personalentwicklung, Michael Klenke (SPD), hat bereits Zweifel an dem Vorhaben geäußert. Anlass war die im vorigen Herbst von der Kreisverwaltung angekündigte Auslobung eines Architektenwettbewerbes für das künftige Verwaltungsgebäude in Beelitz-Heilstätten.

Der Ausschussvorsitzende Michael Klenke (SPD). Quelle: Dirk Pagels

Nach den Plänen der Projektmanagerin Susanne Krone soll der symbolische Erste Spatenstich schon im Dezember 2024 erfolgen. Der Umzug zum neuen Standort sei dann für Mitte 2027 vorgesehen, hatte sie in der jüngsten Sitzung dieses Ausschusses Ende Oktober vorigen Jahres erklärt.

Die genauen Kosten für den Umzug nach Beelitz-Heilstätten sind noch unklar

Knapp 700 Verwaltungsmitarbeiter sollen an dem noch zu bauenden Standort neben dem Feuerwehrtechnischen Zentrum Platz haben. Die Kreisverwaltung hat laut Stellenplan 1095 Stellen, von denen aber derzeit etliche unbesetzt sind. Die genauen Kosten für das Vorhaben sind noch völlig offen. Bisher war von rund 120 Millionen Euro die Rede.

Mit seiner Kritik am Masterplan stellt sich der CDU-Fraktionschef Martin Szymczak gegen seinen Parteifreund und bisherigen Vize-Landrat Christian Stein. Dieser hatte zu seinem Abschied in der jüngsten Kreistagssitzung im Dezember 2021 alle Kreistagsmitglieder aufgefordert, an ihrem Beschluss des Masterplans festzuhalten. Es sei gut und richtig, die Kreisverwaltung in Beelitz-Heilstätten zu konzentrieren, sagte er.

