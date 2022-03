Seddin

Häppchen, Sekt und warme Worte: Potsdam-Mittelmark hat Landrat Wolfgang Blasig (SPD) in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Nach 13 Jahren als Verwaltungschef hat er am 31. März seinen letzten Arbeitstag. An dem Donnerstag wird Blasig 68 Jahre alt.

„Danke für das, was Du alles geleistet hast, lieber Wolfgang“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Obwohl Du studierter Physiker bist, bist Du auf die schiefe Bahn geraten, in die Kommunalpolitik“, erklärte Woidke augenzwinkernd in einer von der Kreisverwaltung ausgerichteten Feierstunde am Mittwochabend in der Heimvolkshochschule Seddiner See.

Verabschiedung von Landrat Wolfgang Blasig. Quelle: Julius Frick

In seiner Rede erinnerte der Ministerpräsident an Blasigs jahrzehntelange Arbeit als Kommunalpolitiker. Begonnen hatte diese in Blasigs Heimatgemeinde, deren Bürgermeister er von 1993 bis zu seinem Dienstantritt als Landrat im Januar 2009 war.

In Kleinmachnow habe Wolfgang Blasig eine politische Meisterleistung abgeliefert, sagte Woidke. „Du hast als Bürgermeister dazu beigetragen, dass die Gemeinde nicht an diesem Konflikt zerbrochen ist“, spielte Woidke auf die vielen Rückübertragungsfälle in den 1990er-Jahren an.

Dietmar Woidke lobt Wolfgang Blasig für dessen Beharrlichkeit

Als Vorsitzender des Landkreistages habe Blasig dann als Landrat auch gegenüber der Landesregierung Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit und Kollegialität gezeigt, so der Regierungschef. „Es hat Spaß gemacht, mit Dir zu streiten.“

Dietmar Woidke erklärte, die Kommunen seien die Herzkammer, auch für die Entwicklung des Landes Brandenburg.

„Ich kann nur ganz, ganz herzlich danke sagen, lieber Wolfgang, Du hast dich um Brandenburg verdient gemacht. Wir werden Dich vermissen.“

Mit Stücken von Purcell, Bach und Frank Sinatra untermalten Schüler der Kreismusikschule die Veranstaltung. Schulleiterin Uta Hoffmann-Thoben führte gut gelaunt durch das Programm.

Der Fachbereichsleiter für Soziales in der Kreisverwaltung, Bernd Schade, bedankte sich im Namen der mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung für die 4792 Tage der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit. „Du hast uns Freiräume gegeben und hast uns vertraut, dass wir unsere Arbeit mit Können und Engagement erledigen.“

Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark als guter Arbeitgeber

Bernd Schade sagte, nicht in jeder Behörde herrsche eine so angstfreie Atmosphäre, wie in der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark. „Wir haben in diesen Jahren gemeinsam sehr viel erreicht.“ Der Landrat habe in dieser Zeit auch in kritischen Situationen immer die Ruhe bewahrt.

Der Fachbereichsleiter bedauerte, dass der Ton in den politischen Debatten in den vergangenen Jahren in Deutschland erheblich rauer geworden sei. „Wie sie in Potsdam-Mittelmark laufen, haben wir selbst in der Hand“, so Schade.

Er lobte Wolfgang Blasig auch dafür, dass dieser sich nicht auf seinen politischen Erfolgen ausgeruht habe, sondern auch in den vergangenen Jahren mit dem Masterplan und dem Projekt Move PM noch Neues gewagt habe. „Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Landrat Marko Köhler, wir machen es gemeinsam ist ein guter Slogan.“

Blumen für die Ehefrau von Landrat Wolfgang Blasig

Einen Blumenstrauß im Namen der Kreisverwaltung gab es jedoch für Blasigs Ehefrau. „Danke, dass Sie Ihren Mann in all den Jahren unterstützt haben. Ich wünsche Ihnen, Frau Blasig, und Dir, lieber Wolfgang, alles Gute und Gottes reichen Segen“, sagte Bernd Schade.

Der Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz/Havel, Reth Kalsow (CDU), dankte Wolfgang Blasig stellvertretend für alle Bürgermeister und Amtsdirektoren. „Du hast großen Anteil daran, dass sich die Städte und Gemeinden in Potsdam-Mittelmark so gut entwickelt haben, in den vergangenen Jahren.“

Auch vom brandenburgischen Innenministerium gab es Dankesworte. Der Staatssekretär Markus Grünewald erklärte, er habe Landrat Wolfgang Blasig stets als mutigen Entscheider mit Weitblick erlebt, und nicht als Paragraphenreiter. „Ihr Einsatz für Potsdam-Mittelmark ist einmalig.“ Dass Potsdam-Mittelmark eine geringe Arbeitslosenquote habe und nahezu schuldenfrei sei, sei auch maßgeblich der Arbeit Wolfgang Blasigs zu verdanken.

Landrat Wolfgang Blasig als Entscheider mit Weitsicht

Grünewald zollte auch dem Mut des Landrates im Kampf gegen die Kreisgebietsreform Respekt. „Sie hatten recht, Kreisgebietsreformen sind etwas aus der Zeit gefallen.“ Der Staatssekretär nannte Blasig auch deshalb einen „Visionär mit Bodenhaftung“.

Landrat Wolfgang Blasig bei seiner Rede. Quelle: Julius Frick

Der Landrat zeigte sich gerührt angesichts des Lobes von allen Rednern. „Es wurde viel Gutes über mich gesagt, einiges davon war wohl auch wahr“, scherzte er mit dem ihm eigenen Humor. „Verabschiedungen haben etwas Angenehmes. Man hört einen Nachruf mit all seinen Sinnen.“

Wolfgang Blasig sagte, er schaue mit Stolz zurück auf das Erreichte. „Das Geschaffene befindet sich nun in guten Händen. Mein Nachfolger wird diesen Weg weiter gehen, da bin ich ganz sicher“, sagte er mit Blick auf Marko Köhler. Dieser tritt seinen Dienst als Landrat von Potsdam-Mittelmark am 1. April an.

Von Hermann M. Schröder