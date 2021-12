Bad Belzig

Geschäftsführer von kommunalen Unternehmen im Landkreis Potsdam-Mittelmark sollen künftig strenger kontrolliert werden. Dazu sollen die Betriebe im Bedarfsfall neue Regelwerke erhalten.

Das fordert der Landratskandidat der Piraten, Meiko Rachimow. Mit den neuen Bestimmungen möchte Rachimow Pleiten von städtischen Firmen wegen riskanter Geschäfte vermeiden.

„Kommunale Unternehmen müssen in erster Linie die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen und mit ihren Mitteln verantwortlich umgehen. Doch die festgeschriebenen Regeln reichen oft nicht aus“, erklärte Rachimow.

Prüfung der Satzungen der kommunalen Unternehmen in Potsdam-Mittelmark

„Als Landrat werde ich die Satzungen der kommunalen Unternehmen des Landkreises prüfen und überarbeiten lassen“, kündigte er in einer jetzt verschickten Erklärung an. „Hierbei ist mehr darauf zu achten, dass für Geschäfte mit weitreichenden Auswirkungen Zustimmungspflichten fest verankert werden“, teilte er mit.

Weiterhin seien Regeln einzuführen, „die die Unternehmen transparenter machen und der Korruption vorbeugen“, fordert der Kandidat. „Über die Kommunalaufsicht werde ich auf die Städte und Gemeinden einwirken und entsprechende Regeln bei deren Unternehmen einfordern”, verspricht Rachimow.

Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig als Anlass für strengere Regeln

Anlass des Rufes nach mehr Kontrolle der kommunalen Betriebe ist die Insolvenz in Eigenverwaltung der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Deren inzwischen gefeuerter Geschäftsführer Hüseyin Evelek soll mit hochriskanten Leerverkäufen an der Energiebörse eine achtstellige Summe verzockt haben. Inzwischen ist von einem Schaden von bis zu 18 Millionen Euro die Rede.

Firmenschild des Stromerzeugers Vattenfall vor einem Strommast. Der Energiekonzern ist ein Gläubiger der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: imago stock&people

Einen Grund für die womöglich unkontrollierten Börsenspekulationen sieht Rachimow in einer unzureichenden Satzung. „In der Satzung hätte geregelt werden können, dass die Geschäftsführung für Risikogeschäfte eine Zustimmung der Gesellschafter benötigt“, kritisiert der Landratskandidat.

„Eine Zeile mehr in der Satzung und der Stadt Bad Belzig wäre die Pleite möglicherweise erspart geblieben“, so Rachimow weiter. „Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Geschäftsführer dürften am Ende im Sande verlaufen“, mutmaßt er, „da die Spekulationsverluste durch den unerwarteten Energiepreisanstieg begründet werden können.“

Rachimow fordert mehr Transparenz bei kommunalen Firmen in Potsdam-Mittelmark

Der Kandidat kritisiert auch das Fehlen von Transparenz und Compliance-Regeln im Vertrag: „Man verspricht sich von der ungebremsten Macht der Geschäftsführung mehr Gewinne. Da hat man sich hier genauso verzockt wie der Geschäftsführer“, stellte er fest. „Dass die Regeln nicht ausreichen, ist aber leider kein Einzelfall.“

Vergleichbare Probleme könnten laut Rachimow auch bei anderen kommunalen Unternehmen im Landkreis Potsdam-Mittelmark erwartet werden, „wenn Geschäftsführer zum Beispiel ohne Zustimmung Darlehen aufnehmen dürfen“, teilte er mit.

Von Hermann M. Schröder