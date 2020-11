Bad Belzig

Das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark muss personell gestärkt und umstrukturiert werden. Das fordert die CDU-Fraktion. Sie ist unzufrieden mit der Arbeit der Behörde und sieht dringenden Handlungsbedarf. In einer Sondersitzung des Kreistages soll das Problem umgehend erörtert werden.

CDU-Fraktionschef Martin Szymczak Quelle: privat

„Uns erreichen in den letzten Tagen Beschwerden aus dem ganzen Landkreis. Im Kern geht es immer darum, dass das Amt nicht zu erreichen sei und Covid-19 Ratsuchende bzw. Betroffene sich hilflos fühlen würden“, berichtet der Fraktionsvorsitzende Martin Szymczak.

Verwaltung reagiert schon

Das von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) immer wieder vorgebrachte Argument, dass die Mitarbeiter einfach überlastet seien, soll wohl weiterhin wie ein Mantra zur Beruhigung der Kreistagsabgeordneten vor sich hergetragen werden, lautet die Kritik der Union. „Dies verfängt nach so langer Zeit jedoch nicht mehr.“

Andre Köppen, Leiter für Personal und Finanzen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark hat schon Pläne. Quelle: René Gaffron

Die Erkenntnis scheint in der Verwaltungsspitze langsam zu reifen. So konnte Personal- und Finanzdezernent André Köppen in der Online-Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Infrastruktur am Donnerstagabend nicht nur über die andauernde Hilfe von Soldaten der Bundeswehr berichten. Sondern nach vielfachen Anläufen hätten Stellen-Ausschreibungen gefruchtet, so dass zwei Arztposten voraussichtlich besetzt werden können.

Modulbau soll errichtet werden

Zudem überraschte der Fachbereichsleiter mit der Ankündigung eines Bauvorhabens. Demnach soll noch in diesem Jahr am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten ein Modulbau errichtet werden, in den das jetzt an vier Standorten untergebrachte Gesundheitsamt zentralisiert würde. Dabei könnten nämlich die auf die Zeit der Covid-19-Pandemie befristeten Sonderrechte des Baugesetzes ausgenutzt werden.

Das Feuerwehrtechnische Zentrum Beelitz-Heilstätten Quelle: dirk pagels

Genaue Angaben zur Größe und zu den Kosten des Vorhabens wurden noch nicht genannt. „Eine Eilentscheidung dazu ist in Vorbereitung“, so André Köppen.

Von René Gaffron