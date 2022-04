Bad Belzig

Nimmt die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark die Taxiunternehmen nicht ernst genug? Das vermutet der einstige Firmenchef und frühere Vorsitzende vom Verband der Potsdam-Mittelmärkischen Taxi- und Mietwagenunternehmen (VPM), Kurt Klemm, und übt scharfe Kritik an der Behörde.

Jahrelang sei man in der Verwaltung untätig gewesen und habe nicht auf die Hilferufe aus der schwer gebeutelten Branche gehört, erklärte Klemm in einem MAZ-Gespräch. Immer mehr Firmen müssten wegen der hohen Betriebskosten nun Insolvenz anmelden oder könnten nicht mehr gewinnbringend arbeiten und würden am Existenzminimum landen.

Taxistand am Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel. Auch dorthin bringen Taxis aus Potsdam-Mittelmark Fahrgäste. Quelle: Heike Schulze

„Das Taxi- und Mietwagengewerbe wird zwar zum Öffentlichen Personennahverkehr gezählt, erhält aber, im Gegensatz zu allen ÖPNV-Unternehmen, keinerlei Subventionen“, beklagte Klemm.

Taxiunternehmer in Potsdam-Mittelmark müssen mit hohen Kosten kämpfen

Die selbstständigen Unternehmen der Taxi- und Mietwagenbranche seien für ihre Unternehmen selbst verantwortlich, das bedeute, es muss nicht nur kostendeckend, sondern auch gewinnbringend gewirtschaftet werden. „Und das wird den Gewerbetreibenden dieser Branche durch so eine Arbeitsweise der zuständigen Ämter mit Sicherheit nicht erleichtert“, so der frühere Unternehmer.

Seine Kritik bezieht sich auf die aktuelle Debatte um die Erhöhung der Taxi-Tarife in Potsdam-Mittelmark. Diese dauere aus seiner Sicht schon viel zu lange und sei von den aktuellen Preis- und Lohnentwicklungen schon längst wieder überholt, monierte Kurt Klemm.

Taxi-Verband wirft Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark Untätigkeit vor

„Der VPM hat am 26. Januar 2021 den Antrag auf Änderung der Taxitarife unterzeichnet vom gesamten Vorstand des VPM eingereicht“, berichtete der frühere Unternehmer.

Der Antrag sei dann in der ersten Februarwoche persönlich von einem Verbandsmitglied im Büro des damaligen Landrates Wolfgang Blasig (SPD) in Bad Belzig abgegeben worden, so Klemm. Von dort sei der Antrag dann zur Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung nach Werder weitergeleitet worden.

„Bis zum 28. Februar 2022 ist bei dem bis zu diesem Tag noch bestehenden VPM weder vom Büro des Landrates noch vom zuständigen Fachbereich in Werder/Havel eine Eingangsbestätigung oder irgend eine andere Nachricht eingegangen“, so der Vorwurf des ehemaligen Verbandsvorsitzenden. „Weitere Anmerkungen über die Arbeitsweise der hier Zuständigen erübrigen sich daher“, erklärte er.

Verband der Taxiunternehmer in Potsdam-Mittelmark hat sich aufgelöst

Inzwischen hat sich der VPM nach Angaben von Kurt Klemm aufgelöst. „Auch aus Protest gegen die Untätigkeit des Kreises“, wie er erklärte. „Es ging einfach nicht mehr so weiter.“

Das Amtsgericht Potsdam hat unter dem Aktenzeichen VR 3745 P unter der laufenden Nummer 3 zum 1. März dieses Jahres die Löschung des Verbandes im Vereinsregister vorgenommen.

Die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark in Werder/Havel. Quelle: Luise Fröhlich/Archiv

Die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark weist die harsche Kritik des VPM-Chefs indessen zurück. „Die Vorwürfe stimmen so nicht“, sagte Melanie Gäbler vom zuständigen Fachdienst Verkehrsmanagement in Werder/Havel. „Die kann ich so nicht stehenlassen.“

Melanie Gäbler erklärte, sie sei zum Jahresanfang fast allein im Fachdienst gewesen. „Deshalb sind gewisse Dinge einfach liegen geblieben, das muss ich so sagen“, räumte sei in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreistages ein.

Sie bestätigte die von Kurt Klemm kritisierte Entwicklung, dass immer mehr Taxiunternehmen aufgeben würden. Nach ihren Angaben gibt es nur noch rund 50 Taxibetriebe in Potsdam-Mittelmark. „Das ist leider so.“

Immer mehr Mietwagenfirmen in Potsdam-Mittelmark

Gleichzeitig würden jedoch immer mehr Mietwagenunternehmen gegründet. Das liege an den einfacheren Bestimmungen und der Unabhängigkeit von den Taxitarifen. „Der Gesetzgeber gibt die Regelungen vor, und Mietwagenunternehmen können freier agieren“, erklärte Melanie Gäbler.

Andreas Koska ist sachkundiger Einwohner der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verkehrsausschuss. Quelle: Thomas Wachs/Archiv

Der sachkundige Einwohner der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verkehrsausschuss, Andreas Koska, übte ebenfalls Kritik an der Verwaltung. „Der Verband hat hingeschmissen, weil die Kommunikation mit der Verwaltung nicht gut war“, stellte er fest. „Der Antrag stammt vom Februar 2021, kein Wunder, dass die Unternehmer frustriert sind.“ Koska hatte früher selbst einen Taxibetrieb und kennt die Branche seit vielen Jahren.

Die Debatte um eine Anpassung der Taxi-Tarife in Potsdam-Mittelmark geht derweil in eine neue Runde. Nachdem der Kreistag im März nicht, wie erwartet, einer Beschlussvorlage der Verwaltung zur Erhöhung der Preise zugestimmt hatte, müssen die Ausschüsse das Papier jetzt neu verhandeln.

Kreistag von Potsdam-Mittelmark will Mindestlohn berücksichtigen

Mitglieder des Kreistages hatten damals moniert, dass die neuen Tarife weder den in diesem Jahr steigenden Mindestlohn, noch die rasant angezogenen Kraftstoffpreise berücksichtigen. Besonders die Fraktion Die Linke/Piraten hatte die Diskussion neu angeschoben.

Die nun von der Verwaltung vorgelegte neue Beschlussvorlage sieht als Kompromiss eine weitere Anhebung der Tarife für Fahrten an Sonn- und Feiertagen sowie nachts vor. Diese erhöhen sich demnach von jetzt 1,90 Euro pro gefahrenem Kilometer auf dann 2,50 Euro. Die frühere Vorlage hatte 2,30 Euro vorgesehen.

Alle anderen Tarife werden so erhöht, wie es die bereits im März dem Kreistag präsentierte Vorlage vorsieht. Der Kreisausschuss hatte dem Papier auch bereits zugestimmt. Demnach müssen Kunden dann für einen gefahrenen Kilometer 2,10 Euro statt der bisher üblichen 1,80 Euro zahlen. Für die Mitnahme von sperrigem Gepäck müssen Fahrgäste bald vier Euro zahlen (bisher 3 Euro) und eine Warteminute des Taxis schlägt dann mit 50 Cent zu Buche (bisher 40 Cent).

Nochmalige Anpassung der Taxi-Tarife in Potsdam-Mittelmark wegen Mindestlohn

Die vorausschauende Berücksichtigung des Mindestlohnes jedoch, der in diesem Jahr zweimal angehoben werden soll, „ist aus rechtlicher Sicht nicht möglich“, erklärte Melanie Gäbler. Deswegen schlug sie eine erneute Überarbeitung der Taxi-Tarife nach den zu erwartenden Anhebungen im Herbst vor.

Der Mindestlohn soll von derzeit 9,82 Euro auf 10,45 Euro zum 1. Juli dieses Jahres steigen. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums soll der Mindestlohn auch noch in diesem Jahr auf zwölf Euro steigen.

Die Kraftstoffpreise sind ein anderes Thema. „Bei den Dieselpreisen hatten wir im Januar eine andere Situation“, sagte Melanie Gäbler. „Wie es sich entwickelt, weiß niemand, wie wollen wir diese Dieselpreise abbilden?“

Kreistag von Potsdam-Mittelmark soll im Mai noch einmal über Taxi-Tarife entscheiden

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses haben die überarbeitete Beschlussvorlage dem Kreistag empfohlen. „Ich hoffe für die Taxiunternehmen, dass wir schon im Mai die Vorlage haben, und dann ab Juli die neuen Tarife gelten“, sagte Melanie Gäbler.

Die neue „Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Potsdam-Mittelmark“, wie das Papier offiziell im Amtsdeutsch heißt, sollte eigentlich schon zum 1. Mai dieses Jahres gelten. Die jetzige Fassung stammt aus dem Jahr 2015.

Von Hermann M. Schröder