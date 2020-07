Bad Belzig

Eine altersgerechte Einführung in den Umgang mit Smartphone, Tablet und Co., Informationen rund um die Gesundheit und Pflege oder ein Tanz-Workshop – dazu müssen Ruheständler nicht die Angebote an den zentralen Orten zwischen Havel und Fläming aufsuchen. Stattdessen kümmert sich die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark um die Dozenten, schickt sie aufs Land und bezahlt sie – zumindest teilweise. Bedingungen dafür sind die Bereitstellung eines Veranstaltungsraums und mindestens fünf Teilnehmer, die älter als 55 Jahre sind.

„Ungeachtet der Covid-19-Pandemie steht das dafür reservierte Geld bereit“, erklärt Koordinatorin Doreen Klaucke und ermuntert dazu, den Fonds im Rahmen der Möglichkeiten auszuschöpfen. Seit fünf Jahren gibt es im Landkreis Potsdam-Mittelmark das jährlich 100 000 Euro brutto umfassende Programm „Aktiv im Alter“. In Bad Belzig und Umgebung ist es schon gut bekannt.

Anzeige

Miteinander wird unterstützt

Unter anderem gab es den Gesprächsreigen in der Winterkirche Görzke. Neben Bildung werden am liebsten generationsübergreifende Projekte bedacht, die ein kulturelles, sportliches oder soziales Miteinander fördern.

Weitere MAZ+ Artikel

Einzelpersonen, Vereine und Einrichtungen könnten sich um die Zuschüsse zwischen 500 und 5000 Euro bemühen. Die genauen Bedingungen sind auf der Internetpräsenz des Landratsamtes Bad Belzig einsehbar. Die nächste Abgabefrist endet am 30. September. Daran hat die Behörde erinnert. Nach Sichtung der Anträge entscheidet eine Jury, ob und welche Sach- oder Honorarkosten übernommen werden.

Daniela Berlin, Landratsamt in Bad Belzig, Papendorfer Weg, unter 033841/91 368.

Von René Gaffron