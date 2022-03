Potsdam-Mittelmark stellt weitere Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit 

Bad Belzig

Angesichts der weiter zunehmenden Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine schafft der Landkreis Potsdam-Mittelmark noch einmal zusätzliche Notunterkünfte. Dafür werden rund 485.000 Euro bereitgestellt.

Das beschoss der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Er folgte damit einer eilig vorgelegten Beschlussbeschlussvorlage der Kreisverwaltung.

Demnach mietet der Kreis in Götz, Schmerwitz, und Neuseddin Unterkünfte an oder baut bestehende Einrichtungen aus. Insgesamt sollen in den genannten Orten nach Verwaltungsangaben 237 Plätze entstehen.

Der Kreistag von Potsdam-Mittelmark tagt am 17. März in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Quelle: Heike Schulze

In dem zur Gemeinde Wiesenburg/Mark gehörenden Schmerwitz sind gleich zwei Einrichtungen geplant. Neben Unterkünften auf dem Schlossgelände sollen nun auch in der früheren Kampfgruppenschule, dem späteren Altenwohnheim, Bleibemöglichkeiten geschaffen werden.

„Nach vorläufigen Schätzungen muss der Landkreis im laufenden Jahr bis zu 1.550 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen“, begründete der zuständige Fachbereichsleiter Bernd Schade den Vorstoß.

Potsdam-Mittelmark mietet private Unterkünfte für Flüchtlinge an

„Dies wird zusätzlich zum regulären Aufnahmesoll erfolgen.“ Bernd Schade hatte die Beschlussvorlage eingereicht.

Die Unterbringung soll laut Schade „zunächst in neu angemieteten Wohnungen oder in Privatunterkünften in der Bevölkerung erfolgen“. Vorübergehend müssten jedoch auch Notunterkünfte errichtet werden, bis eine solche geregelte Unterbringung gesichert sei, erklärte er.

Der Fachbereichsleiter Bernd Schade. Quelle: privat

„Ebenso müssen Sammelunterkünfte mit einer höheren Kapazität angemietet werden, um zum einen Sonderzuweisungen von ukrainischen Kriegsflüchtlingen durch die ZABH unterbringen zu können“, so Schade weiter.

Diese Unterkünfte sind beschlossen Der Kreistag hat zusätzliche Unterkünfte für zunächst 237 Geflüchtete geplant. Dafür stehen 485.000 Euro zur Verfügung. In Götz werden im ehemaligen Landgasthof in der Dorfstraße ab 1. April 2022 Pensionszimmer angemietet. (bekannte monatliche Kaltmiete: 7.140 Euro) In Schmerwitz werden ebenfalls ab 1. April für zwei Jahre die Häuser 3 und 4 auf dem Schlossgelände angemietet (bekannte monatliche Kaltmiete: 6.965,70 Euro). Ab dem 1. Juli will der Kreis das ehemalige Altenheim und frühere Kampfgruppengebäude (Haus 5) für zwei Jahre mieten (bekannte monatliche Kaltmiete: 21.347,40 Euro). In Neuseddin möchte der Kreis die bestehende Gemeinschaftsunterkunft um eine Containerwohnanlage erweitern. Geschätzte Kosten: 230.000 Euro.

„Zum anderen wird eine schnelle Anmietung von eigenem Wohnraum sowie eine langfristige Unterbringung in Privathaushalten auf die Schnelle nicht in dem erforderlichen Maß realisierbar sein, sodass der Landkreis dringend auch Unterkünfte mit einer hohen Gesamtkapazität bereithalten muss“, heißt es zur Begründung. Deshalb müsse nun auch das frühere Altenwohnheim in Schmerwitz genutzt werden.

Kreistag von Potsdam-Mittelmark diskutiert über Heim für Flüchtlinge in Schmerwitz

Dem in einzelnen Abstimmungen zu den jeweiligen Quartieren gefassten Beschluss des Kreistages war eine heftige Diskussion vorausgegangen. Dabei hatten sich Mandatsträger der Fraktionen Die Linke/Piraten, der CDU sowie von der AfD und der Fraktion BVB Freie Wähler-FBB gegen die Nutzung des Plattenbaus in Schmerwitz ausgesprochen.

Das Votum für dessen Nutzung als Flüchtlingsherberge fiel mit 20-Ja zu 19-Nein-Stimmen denn auch denkbar knapp aus.

Ihr Argument: Das Dorf mit nur 250 Einwohnern habe schon jetzt eine große Zahl an Geflüchteten aufgenommen und erwarte noch mehr Zuzügler. Da würde die geplante Massenunterkunft für rund 100 Menschen in dem Plattenbau die ohnehin schon große Hilfsbereitschaft im Ort möglicherweise überstrapazieren, hieß es.

Schmerwitz ist hilfsbereit und hat schon viele Flüchtlinge aufgenommen

„Niemand hier im Raum will die Hilfe verwehren. Wir in unserer kleinen Gemeinde sind da gut aufgestellt“, erklärte Rita Neumann (BVB Freie Wähler-FBB). In Schmerwitz sei ein Haus mit 15 Betten zur Verfügung gestellt worden. Noch einmal Wohnungen für zwölf Menschen seien möglich.

„Dann gibt es über 60 Plätze für ukrainische und 50 Plätze für andere Flüchtlinge“, berichtete Rita Neumann. „Wir haben auch noch die Suchthilfe Skarabäus im Ort und auch denen gegenüber eine Verantwortung“, gab sie zu bedenken.

Gleichzeitig übte Neumann Kritik an der Kreisverwaltung. „Man hätte sich intensiver mit der Problematik beschäftigen können“, sagte sie. Der Krisenstab sei erst am 10. März gegründet worden. „Vielleicht bekommen wir es ja doch hin, von den Massenunterkünften wegzukommen.“

Kritik an Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark und zögerlichem Handeln

Ähnlich sah es ihr Fraktionskollege Thomas Schulz. „Ich habe den Kreis schon vor langer Zeit gebeten, ein Konzept zu machen, jetzt kommt es auf den letzten Pfiff“, monierte er. „Ich denke, hier sind Fehler passiert, Herr Schade.“

Astrit Rabinowitsch ist Mitglied der Fraktion „Die Linke/Piraten“ im Kreistag von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Heike Schulze

Astrit Rabinowitsch (Die Linke/Piraten) warnte ebenfalls vor einer Überlastung des kleinen Ortes. „Wir dürfen die Bereitschaft zur Solidarität nicht überstrapazieren“, sagte sie. Rabinowitsch ist auch Gemeindevertreterin in Wiesenburg/Mark.

Die Kreistagsvorsitzende Mirna Richel (CDU) sprach sich auch gegen die Nutzung des alten Plattenbaus aus. Die Lage am Waldrand, fehlende Einkaufsmöglichkeiten und eine schlechte Verkehrsanbindung seien für ein Flüchtlingsheim nicht von Vorteil. „Ich halte diese Unterbringung in Schmerwitz für unwürdig“, sagte sie.

Gregor Teubner weist Kritik zurück und nennt Debatte um Plattenbau Luxusproblem

Die Kreisverwaltung wies die Kritiken zurück. „Ich halte es für eine Luxusdebatte, ob wir dieses Objekt brauchen oder nicht“, sagte der zuständige Fachdienstleiter für Soziales und Wohnen, Gregor Teubner. Natürlich brauchen wir dieses Objekt. Wir brauchen jede Unterkunft“, stellte er klar.

„Wenn ein polnischer Helfer diese Diskussion hören würde, würde er nur den Kopf schütteln.“

Gregor Teubner schätzte, dass allein schon rund 1000 Ukrainer privat in Potsdam-Mittelmark untergekommen seien.

Andrea Schwarzkopf (Bündnis 90/Die Grünen) berichtete, dass in ihrer Straße in Kleinmachnow schon zwölf Ukrainer in drei Haushalten aufgenommen worden sind. Die Versorgung der Menschen dort sei gut. Es stelle sich aber auch die Frage, ob Zuschüsse, beispielsweise für Energie, möglich seien, sagte Andrea Schwarzkopf.

Von Hermann M. Schröder