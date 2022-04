Potsdam-Mittelmark sucht Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine: NH-Hotel wird angemietet – Burg Eisenhardt als Option

Bad Belzig

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark sucht weiter händeringend Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Deswegen wird die Verwaltung jetzt das frühere NH-Hotel in Kleinmachnow anmieten. Das beschloss der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend in Bad Belzig. Er folgte damit einem eilig eingebrachten Vorschlag des zuständigen Fachbereichs Soziales.

Demnach wird der Kreis auf zwei Etagen insgesamt 58 Zimmer in dem früheren Hotel am Zehlendorfer Damm anmieten. „Dort könnten 116 Menschen unterkommen“, erläuterte der Fachbereichsleiter Bernd Schade. Bei einer Belegung mit Kleinkindern sei auch eine größere Kapazität möglich, sagte er.

Der Besitzer überlässt laut Schade dem Kreis die momentan leerstehende Immobilie bis zum Jahresende für einen symbolischen Euro. Allerdings müsse der Kreis für die notwendige Sanierung des Gebäudes aufkommen. Das sind nach Verwaltungsangaben rund 70.000 Euro. Der Kreis stellt nach dem Beschluss des Kreisausschusses das Geld außerplanmäßig zur Verfügung. Zudem müsse der Kreis die Betriebskosten tragen, sagte Schade.

NH-Hotel in Kleinmachnow bis zum nächsten Winter als Unterkunft

Weil die Heizung in dem früheren NH-Hotel kaputt sei, wolle der Kreis das Quartier nur bis zum Beginn der nächsten Heizperiode anmieten, sagte Bernd Schade. „Eine Sanierung würde hohe Kosten für den Landkreis Potsdam-Mittelmark verursachen, welche für eine verbleibende Nutzungsdauer ab Oktober 2022 von zwei bis drei Monaten unverhältnismäßig wären“, erläuterte er.

Wie dringlich die Suche nach weiteren Unterkünften ist, ergibt sich aus den aktuellen Zahlen. „In Potsdam-Mittelmark leben derzeit rund 2700 Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind, und die meisten von ihnen sind privat untergekommen“, berichtete Bernd Schade. „Wenn die alle ausziehen aus ihren privaten Quartieren, dann haben wir ein Problem.“ Das betreffe vor allem die Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf, wo allein schon rund 800 Kriegsflüchtlinge registriert seien.

Dabei leben in Potsdam-Mittelmark ohnehin schon viel mehr Geflüchtete aus der Ukraine, als der Kreis offiziell aufnehmen müsste. Denn das wären laut Verwaltung rund 2000 Menschen. Hinzu kommen noch einmal Geflüchtete aus anderen Ländern. Mit Stand von dieser Woche sei von insgesamt 2356 Personen auszugehen, die der Kreis unterbringen müsse, erklärte Bernd Schade am Donnerstagabend.

Viele Menschen in Potsdam-Mittelmark nehmen Geflüchtete bei sich auf

Gleichzeitig lobte er die überaus große Bereitschaft von vielen Menschen im Kreis, Geflüchteten ihr Gästezimmer zu überlassen.

Das sah auch der Ausschussvorsitzende Günter Baaske (SPD) so. „Es ist toll, dass es so viele Menschen gibt, die privat Kriegsflüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Sie teilen sich mit ihnen ihr Wohnzimmer, ihre Küche und ihr Bad.“ Deshalb sei es verständlich, dass viele Gastgeber irgendwann überlastet seien.

Auch Landrat Marko Köhler (SPD) warnte davor. „Viele Menschen kommen nun an ihre Grenzen, deswegen ist das NH-Hotel erst einmal ein gutes Angebot.“

Köhler sagte, er gehe auch von einer großen Dunkelziffer von Geflüchteten im Kreis aus. „Wir werden in Zukunft nicht um größere Unterkünfte herumkommen“, gab er zu bedenken. Eine Unterbringung in Hallen lehne er jedoch ab. Die kämen nur als Notquartiere in Betracht. „Ich hoffe sehr, dass der Krieg in der Ukraine bald vorbei ist“, sagte der Landrat.

Günter Baaske: Burg Eisenhardt in Bad Belzig als Quartier für Geflüchtete möglich

Günter Baaske erklärte, er halte das NH-Hotel für eine gute kurzfristige Lösung. „Da machen wir gar nichts falsch.“ Die Kosten pro Mietpartei lägen seiner Rechnung nach bei rund 300 Euro im Monat. Dass man nach der geleisteten Sanierung wieder ausziehen müsse, sei allerdings der große Nachteil, so Baaske.

Vor diesem Hintergrund schlug er das ebenfalls seit mehreren Jahren leerstehende frühere Hotel auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig als Unterkunft für Geflüchtete vor. „Wir brauchen eine Lösung für die Zeit nach dem NH-Hotel“, forderte er. „Die Kosten für die Sanierung wären zwar deutlich höher, weil die Nasszellen wieder eingebaut werden müssten, der Kreis könnte dort aber viel länger Zimmer anmieten“, so Baaske. „Ohne Zeitdruck.“

Der Ausschussvorsitzende forderte die Verwaltung auf, diesen Vorschlag umgehend zu prüfen. „Ich halte ihn für einen guten Weg.“

Hans-Peter Goetz: Ehemalige Schule in Teltow als Unterkunft für Geflüchtete

Der Fraktionschef von FDP/BiK-BiT/IGH, Hans-Peter Goetz, brachte als mögliche Unterkunft für Geflüchtete die kreiseigene alte Schule in der Teltower Warthestraße ins Gespräch. „Die Stadt Teltow würde helfen, dass eine schnelle Nutzung möglich wäre“, sagte er.

Der auch für die Gebäudeverwaltung zuständige Fachbereichsleiter André Köppen dämpfte jedoch zu hohe Erwartungen. „Die Immobilie gehört uns zwar, sie ist aber in einem Zustand, in dem man nicht einziehen kann“, gab er zu bedenken. „Das Gebäude müsste total entkernt werden, deswegen können wir heute ausschließen, dass es in einem zeitlich überschaubaren Rahmen bezugsfertig wäre.“

