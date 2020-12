Mittelmark

In der Region stürmen Schüler der Ober- und Gesamtschulen normalerweise Betriebe und Firmen, um ihr Schülerpraktikum zu absolvieren, Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen und idealerweise auch ihren Wunschberuf zu finden. Doch ist das in Coronazeiten möglich?

125 Schüler der fünf neunten Klassen der Treuenbrietzener Gesamtschule gingen im November in ihr Betriebspraktikum, sagt Schulleiter Gerd Ulbrich. Lediglich elf Schüler hatten keinen Praktikumsplatz und wurden in der Schule betreut. „Für diese Schüler gab es einen Sonderplan mit berufsorientiertem Charakter. Es wurden auch Onlineangebote, wie die MINT-Messe, genutzt“, erklärt Ulbrich.

Anzeige

Gut gewappnet

„Uns war wichtig, das Praktikum durchzuführen, da mehr als die Hälfte unserer Schüler aus Klassenstufe 9 die Schule nach Abschluss der 10. Klasse verlassen und eine Berufsausbildung aufnehmen wird“, sagt der Schulleiter. Viele der Absolventen beabsichtigen auch, in der Region zu verbleiben. Die Bereitschaft der Betriebe und Institutionen der Region, Praktikanten aus der Treuenbrietzener Oberschule aufzunehmen und zu betreuen, war bemerkenswert hoch, so Ulbrich. „In Einzelfällen mussten Betriebe aus dem Bereich der Gastronomie ihre Zusagen zurückziehen.“

Gut gewappnet fühlt sich die Oberschule aufgrund der Erfahrungen in diesem Schuljahr für eventuell notwendige Sonderplanungen. „Wir hoffen, die Betriebspraktika für die Schüler der Klassenstufe 9 im Schuljahr 2021/2022 ohne Corona-Einschränkungen durchführen zu können“, betont Ulbrich.

Unterstützung langjähriger Partnerbetriebe

Auch in der Bad Belziger Oberschule Krause-Tschetschog sind die Schülerpraktika ein zentraler Baustein der Berufsorientierung. Pro Schuljahr starten rund 150 Schüler ein 14-tägiges Praktikum in den Betrieben der Region. „Durch die Unterstützung unserer langjährigen Partnerbetriebe und eine entsprechende Planung, konnte das Schülerbetriebspraktikum der Jahrgangsstufe 10 bereits vor den Herbstferien erfolgreich durchgeführt werden“, sagt Schulleiter Ulbrich.

Das Praktikum der Jahrgangsstufe 9 wurde in den März verschoben. „Wir hoffen, dass sich die Corona-Situation bis dahin etwas entspannt und das Praktikum stattfinden kann.“ Ausgesetzt würde das Praktikum hingegen für die Jahrgangsstufe 8 in diesem Schuljahr. „Wir gehen davon aus, dass die Schülerbetriebspraktika im nächsten Schuljahr wieder im gewohnten Umfang stattfinden können“, sagt Ulbrich.

Lesen Sie auch:

Das war der Tag der Offenen Tür an der Brücker Oberschule

Baustart für neues Gebäude der Gesamtschule Treuenbrietzen

Ab Freitag findet wieder Unterricht an der Bad Belziger Oberschule statt

Im November starteten die Schüler der 10. Kasse aus der Brücker Oberschule ihr Praktikum. Etwa 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten einen Praktikumsplatz, den anderen wurde der Platz wegen Corona abgesagt, berichtet Schulleiterin Barbara Neupauer. „Diese Schüler wurden in der Schule nach Plan unterrichtet, es wurden Festigungs- und Wiederholungsaufgaben gemacht.“ Im WAT-Unterricht gab es detaillierte Aufgaben zu Wunschberuf, betriebliche und schulische Ausbildungsstellen und Bewerbungshefter. In allen Bereichen waren die Praktika möglich – außer im Hotel- und Gaststättengewerbe, Fitnessstudios, Pflegeheime und zum Teil auch Kitas.

Kritisch wertet Michael Klenke die Schülerpraktika in Corona-Zeiten. Eine Anfrage, zur Absolvierung des Praktikums einer Schülerin aus Treuenbrietzen in seinem Büro lehnte er ab. „Völlig unverständlich erscheint mir, dass Praktika nicht einfach organisatorisch verschoben werden in eine Zeit, wo alles sicherer ist“, so der Diplom-Ingenieur.

Ein Praktikum online

Seine Firma trage eine hohe Verantwortung für die Angestellten und deren Angehörigen in Zeiten der Pandemie mit lautloser Virusverbreitung, betont Klenke. „Es gibt keine Maßnahmen, welche die Ansteckungsgefahren auf Null senken würden. Außer ein Praktikum online, ohne Firmenkontakt“, sagt Klenke, der betont, dass er nur für sein Büro sprechen kann.

„Es mag vielleicht andere Arbeitsmöglichkeiten geben, die einen entsprechenden Schutz der Praktikanten und Angestellten bieten können.“ Das Ingenieur-Büro werde weiterhin Praktika anbieten, so Klenke. „Wir bitten aber alle Schüler und Eltern um Verständnis, dass aktuell die Gesundheit unserer Mitarbeiter und ihrer Angehörigen im Vordergrund steht.“

Von Johanna Uminski