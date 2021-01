Bad Belzig

Noch bis kurz vor den Weihnachtsfeiertagen fanden bei der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark unter strengen Hygieneregeln Kurse im Präsenzunterricht statt. Das neue Semester startet nun mit einem umfangreichen Online-Angebot. Die MAZ hat sich erkundigt, wie es aussieht, wenn sich künftig Lehrkräfte und Teilnehmer in virtuellen Klassenräumen treffen.

80 Angebote von Online-Kurs bis Vortrag

Es ist eine digitale und zugleich spannende Herausforderung, der sich mit dem ersten Online-Semester an der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark nicht nur Organisatoren und Lehrkräfte, sondern auch Kursteilnehmer stellen werden. Vom zusätzlichen digitalen Angebot mauserte sich die VHS-Cloud, der Auflagen der Pandemie geschuldet, zum Herzstück des aktuellen Unterrichtsangebots. „Wir stehen gerade noch am Anfang. Sind aber sehr stolz insgesamt 80 Online-Angebote bereitstellen zu können“, sagt Leiterin Indra Kühlcke.

Online lernen mit der Volkshochschule Rund 80 Onlinekurse und –vorträge bietet die vhs.cloud in Potsdam-Mittelmark auf der Online-Lern- und Arbeitsumgebung für die Volkshochschulen in Deutschland an. Jede Volkshochschule hat hier ihren eigenen Bereich, in dem digitale Lernangebote präsentiert werden. Ob als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen oder als Online-Kurs, das Lernen wird dadurch räumlich und zeitlich flexibel. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.kvhs-pm.de.

Die ersten Online-Angebote starteten bereits zur Zeit des ersten Lockdowns im März 2020. Über das Krisenjahr hinweg entwickelte sich die Digitalkompetenz schrittweise. Kühlcke ist im Hinblick auf die noch immer geltenden Corona-Maßnahmen froh, dass bereits so früh ein digitaler Anfang gemacht wurde. So hatten die Stammkundschaft und neue Kursteilnehmer Zeit, sich an die Voraussetzungen des Online-Unterrichts heranzutasten.

Schulung der Lehrkräfte

Vor allem Sprachkurse und Angebote des Gesundheitsbereiches sind in der Region gefragt. So startet kommende Woche ein Pilateskurs, der bereits ausgebucht ist. „Die Lehrkräfte wurden eingehend geschult, was den Online-Unterricht und die technischen Voraussetzungen betrifft“, sagt Kühlcke. Sie bekamen Zugänge, wurden über die nötige Technik aufgeklärt und bekamen Hinweise zur Abhilfe, wenn Verbindungsprobleme bei den Teilnehmern auftreten.

Bundesweit bewegt sich die Zielgruppe auch mit dem Online-Angebot in einer Altersklasse zwischen 40 und 60 Jahren. Ein Trend, dass sich aufgrund des großen digitalen Angebotes auch jüngere Teilnehmer hinzugesellen, sei momentan noch nicht erkennbar.

Die VHS-Cloud biete indes ausführliche Erklärungen, zum Beispiel in Form von Videos, wie der Online-Unterricht funktioniert. „Wer sich unsicher ist, ob die Geschwindigkeit des Internets für eine Teilnahme ausreicht, kann dies auch in der Cloud testen“, gibt Kühlcke einen Hinweis, der für eine barrierefreie Teilnahme maßgeblich ist.

Und auch Zukunftsideen brachte die zwangsweise Kehrtwende von der zeitweiligen Präsenz- zur Online-Volkshochschule mit sich. „Denkbar wäre in Zukunft auch hybrides Lernen. Also ein Teil der Teilnehmer in Präsenz und ein weiterer online zugeschaltet“, erläutert die Leiterin. So könnte zum Beispiel in der ländlichen Region des Hohen Flämings ein größeres Publikum erreicht oder auch Menschen, die keine Möglichkeit haben, persönlich anwesend zu sein, in den Online-Unterricht einbezogen werden.

Fachwissen kostenfrei

Mit dem neuen Angebot „ VHS Wissen live“ erweitert sich das Kursangebot zudem um kostenfreie Fachvorträge, die so im Präsenzangebot vielleicht gar nicht möglich gewesen wären. „So können wir auf Experten in ganz Deutschland zurückgreifen“, sagt Kühlcke. Zeitgeschehen und Wissenschaft stehen hier thematisch im Fokus.

Sprachen, Gesundheit, berufliche Bildung aber auch Verbraucherthemen gehören zum Repertoire der Volkshochschule. Und wer sich bei der Wahl des Kurses nicht sicher ist, kann eine Schnupperstunde ohne anfallende Kosten in Anspruch nehmen.

Von Natalie Preißler