Premiere für das Fläming-Lied beim Burgenlauf in Bad Belzig

Bad Belzig

Für den 10. Oktober steht die 43. Auflage des Burgenlaufes ins Haus. Sie wird mindestens zwei Premieren erleben. Zum ersten Mal ist die 50-Kilometer-Strecke ausgeschrieben. Außerdem wird ein das Fläming–Lied zu Gehör gebracht. Darüber hat Stephan Schürer (63) vom SV Päd., Med. & Co Bad Belzig berichtet.

Über welche Burgenlauf-Erfahrung verfügen Sie?

Stephan Schürer: Ich bin 1991 einmal als Aktiver auf der 8-Kiloemeter Distanz dabei gewesen. Ansonsten war der Fußball mein Sport und so ist durch das Engagement der Freizeit-Kicker die Beziehung zum sportlichen Höhepunkt im Herbst entstanden.

Wie kam es zu dem Lied?

Viele andere Regionen in Deutschland haben ein lokales Heimatlied. Es beschreibt in der Regel die Gegend, die Menschen und ein paar Besonderheiten. Wir haben bisher so ein Lied nicht gehabt. Ich dachte, man kann das ändern.

Was war die Initialzündung?

Ich hatte den Ultramarathon-Lauf angeregt, weil wir den Teilnehmerkreis perspektivisch erweitern wollen. Es kam zum Kontakt zu Ultraläufern aus Berlin, die unsere 50 km Strecke dann getestet haben. Wir saßen danach zusammen und sprachen auch über Land und Leute. Es bestand viel Interesse, mehr über den Hohen Fläming zu erfahren.

Das Fläming-Lied Wir wohnen auf des Flämings Höhen,/Natur und Tierwelt sind sehr schön./Mit Rummeln und dem alten Riesenstein./Hirsch und Wolf die leben hier./Wald und Wiesen gefallen mir./Hagelberg, ja hier sind wir zu Hause. Refrain: Hoher Fläming, unsre Heimat. Schöner Fläming, hier sind wir zu Haus. Burg Eisenhardt, Burg Rabenstein./Besucher kehren gern dort ein./Und Köstlichkeiten gibt es überall./Die Perle unseres Flämings ist, ein kleiner Ort den man nie vergisst Wiesenburg, du Schönste unter Schönen. Das Wasser ist im Fläming rar./Verlorenwasser macht´s uns klar./Dennoch entspringen viele kleine Bächlein. Plane, Springbach, Belziger Bach./In Dippmannsdorf rufen alle, ach!/Paradies, hier verweil’n wir gerne. Wandern oder Fahrradfahren/Man zieht die Jogginghose an. /Das Laufen hat hier lange Tradition./Einmal im Jahr ist hier viel los./Es laufen alle von klein bis groß./ Burgenlauf, die Mutter aller Läufe. Die Menschen hier im Fläming sind/Vom Opa bis zum kleinen Kind/buntgemischt aus aller Herren Länder./Flamen, Schlesier, Sachsen und/Berliner auch aus gutem Grund./ Gott mög´ uns segnen und behüten.

Welche Botschaft ist beabsichtigt?

Jedes Jahr begrüßen wir zum Burgenlauf viele Gäste. Die kennen selten den Hohen Fläming, noch die Menschen und auch nicht die Besonderheiten unseres schönen Landstriches. Da kam mir die Idee diesen Text zu verfassen, der für die Gäste den Hohen Fläming verständlicher macht.

Aber nicht nur für Auswärtige?

Nein! Beim Texten ist mir deutlich geworden, dass so ein Fläming-Lied für die Menschen in Bad Belzig und Umgebung auch identitätsstiftend sein könnte. Das, worüber wir singen, umgibt jeden in gleicher Weise. Es sind unsere gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse.

Im Laufschritt geht es durch die schöne Landschaft Quelle: J. Heller

Wie lange hat es gedauert, bis der Text fertig war?

Der Prozess liegt schon eine Weile zurück. Für den Text brauchte es ab der Idee etwa anderthalb Wochen, dann kam die Gitarre für Rhythmus und Klang dazu.

Wie ist die Melodie?

Über diese Frage habe ich länger nachgedacht: Welche Melodie passt zum Text und drückt auch unser Lebensgefühl aus? Dann entschied ich mich für sehr bekannte Melodie von Lennard Cohen. Sein „Halleluja“ gibt es schon in sehr vielen Versionen und mit verschiedenen Texten. Nun haben wir unsere Version hinzugefügt.

Wo kann man das Lied hören und mitsingen?

Beim diesjährigen Burgenlauf wird tatsächlich Premiere sein. Vor der Siegerehrung, etwa gegen 11.30 Uhr, wird das Lied von Musikern der Olsen-Band und dem Olsen-Projektchor vorgetragen, die ja auch schon zum Inventar auf Burg Eisenhardt gehören. Zumindest beim Refrain „Hoher Fläming, unsere Heimat ...“ können dann alle Leute auf dem Burghof mitsingen. Darauf bin ich schon sehr gespannt.

Die Läuferfamilie wird diesmal auch im Ziel n och gefordert sein – beim Singen. Quelle: J. Heller

Im vergangenen Jahr musste die Traditionsveranstaltung ausfallen. Welcher Zuspruch wird erwartet?

Gemäß den Online-Meldungen lässt sich eine ähnliche Teilnahme wie in den Vorjahren – mehr als 500 absehen. Mit Spannung warten wir, wie viele sich auf den langen Kanten von 50 Kilometer via Rabenstein wagen. Also, herzliche Einladung zum Burgenlauf.

Von René Gaffron