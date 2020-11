Preußnitz

Ein 42-jähriger machte sich am Sonntagabend mit seinem Mercedes aus dem Staub, als ihm Polizisten auf Streifenfahrt begegneten. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug schließlich in Preußnitz. Am parkenden Auto trafen sie auch auf den Fahrer, der sich bei einer ersten Befragung sofort in Widersprüche verstrickte und keinen Führerschein vorweisen konnte.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Ob der Mann den Mercedes mit Wissen des Fahrzeugbesitzers nutzte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Sowohl gegen den Fahrzeughalter als auch gegen den Fahrzeugnutzer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZ