In Bad Belzig soll eine private Reha-Klinik am Kurpark entstehen. Rund 180 Millionen Euro möchte der kuwaitische Unternehmer Fouad Rouh investieren. Doch wer sind die Geldgeber?

Wer bezahlt die private Reha-Klinik in Bad Belzig? Rätselraten um die Finanziers des 180 Millionen Euro teuren Vorhabens

Bad Belzig - Wer bezahlt die private Reha-Klinik in Bad Belzig? Rätselraten um die Finanziers des 180 Millionen Euro teuren Vorhabens

Bad Belzig - Wer bezahlt die private Reha-Klinik in Bad Belzig? Rätselraten um die Finanziers des 180 Millionen Euro teuren Vorhabens