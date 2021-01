Bad Belzig

Eine riesige Herausforderung: So empfand Familie Gabriel aus Bad Belzig den Umstand, ohne Internetzugang Homeschooling und Homeoffice zu meistern. Auch für andere Anwohner waren die letzten Tage ohne Internet mühselig, zeitaufwendig und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Seit Dienstagmittag ist der Lärchenweg wieder am Netz. Die RFT Kabel Brandenburg GmbH konnte die Störung nach nunmehr einer Woche beheben.

Pünktlich um 8 Uhr sitzt Schülerin Anna Gabriel am Montag nach den Weihnachtsferien am Laptop. Für die Fünftklässlerin des Fläming-Gymnasiums steht Homeschooling auf dem Programm. Am Montag und Dienstag allerdings unter erschwerten Bedingungen. Denn: Seit rund einer Woche gibt es Probleme mit dem Internetanbieter RFT im Lärchenweg.

Diese waren auch für den Bad Belziger Politiker Gustav Horn und seine Frau als Homepage-Designerin ein Problem, welches wirtschaftlichen Schaden anrichtete. „In der heutigen Zeit, wo verstärkt im Homeoffice gearbeitet wird, ist dieser Umstand nicht tragbar und muss schnellstmöglich behoben werden“, sagt Horn. Auch lokale Einzelhändler, die von zuhause aus ihren Online-Shop managen müssen, hätten da das Nachsehen und zusätzliche Kosten in einer ohnehin umsatzschwachen Zeit.

Technische Probleme erschweren die Heimarbeit

Dem sehr gut organisierten Heimunterricht steht bei Familie Gabriel zu Beginn der Woche das technische Problem im Weg. „Ohne Internet geht natürlich gar nichts. Also haben wir Montag- und Dienstagmorgen auf ihrem Handy eine 24-Stunden-Flat als Hotspot buchen müssen, um den Internetzugang gewährleisten zu können“, erzählt Vater Jens Gabriel. Nur durch hilfsbereite Nachbarn konnte das nächste Problem gelöst werden: Arbeitsmaterialien ausdrucken mit dem WLAN-Drucker, der übers Handy nicht angesteuert werden konnte.

Gustav Horn (SPD), Wirtschaftsexperte und Vorsitzender des städtischen Finanzausschusses Quelle: Peter Himsel

Lucas Gabriel, der die 9. Klasse besucht, nutzte ebenfalls einen Hotspot, um die Verbindung zur Schulcloud herstellen zu können. Er hatte zwar keinen Online-Unterricht, aber war auf Arbeitsmaterialien aus der Plattform angewiesen. „Die vielen fehlenden Kleinigkeiten wie ausdrucken, einscannen und zum Teil unterbrochene Hotspots machten die Herausforderung Homeschooling und Homeoffice unter einem Dach ohne WLAN zur Belastung der ganzen Familie“, so Vater Jens Gabriel. Seine Frau nutzte indes einen dritten eingerichteten Hotspot, um sich per VPN-Verbindung in die Firmensoftware einwählen zu können.

Sieben Tage mit Störungen

Der zusätzliche Ausfall der Telefonleitung des Festnetzanschlusses von Familie Gabriel von insgesamt sieben Tagen über den Jahreswechsel sorgte zudem für Irritationen bei Verwandten und Bekannten. Doch schließlich: eine Rückmeldung vom RFT-Service. „Nachdem wir am Montag nochmals telefonisch Kontakt zu RFT aufgenommen haben, erfolgte im Anschluss ein Rückruf und wir hatten endlich nach Tagen das Gefühl, dass man sich um uns kümmert“, so Gabriel. Dennoch will die Bad Belziger Familie die entstandenen Zusatzkosten für die Hotspots dem Unternehmen in Rechnung stellen und hofft auf eine unkomplizierte Erstattung.

Im Hause Horn wurde indes mit dem Datentransfer über den Hotspot gekämpft. „Es ist nicht nur eine schlechtere Verbindung, die auch mehr Zeit in Anspruch nimmt, sondern verursacht zusätzliche Kosten“, schildert der Politiker. Nachbarn seien zudem empört gewesen, dass ihr Ausfall von Internet und Telefon offenbar als Einzelfall abgestempelt worden sei. Auf Twitter äußerte sich RFT Kabel inzwischen so: „Die Störung in Bad Belzig ist beendet. Im Lärchenweg ist für die rund 20 betroffenen RFT-Kunden das Telefonieren und Surfen wieder möglich.“

Mittels eines privaten Kontaktes zu RFT bekam Gustav Horn indes eine Erklärung für den tagelangen Ausfall. Eine Kontaktaufnahme vonseiten des Unternehmens hinsichtlich einer Gutschrift oder ähnlichem Ausgleich für die nicht erbrachte Leistung gab es bisher nicht. „Wir werden uns rechtlich beraten lassen und auch die Wechseloption in Betracht ziehen“, sagt er.

In Folge der MAZ-Berichterstattung wurde auf der RFT-Webseite zur Angelegenheit nachjustiert. Dort steht nun: „Durch Verkettung unglücklicher Technikausfälle waren das Telefonieren und die Internetnutzung für einige wenige RFT-Kunden im Lärchenweg nicht möglich. Nach der Reparatur einer Glasfaserleitung am 30. Dezember 2020, wurde nach einer sehr aufwändigen Suche am 04. Januar 2021 ein Kabelbruch in einem Technikschrank festgestellt. Unsere Techniker konnten den Empfang der Dienste wieder kurzfristig herstellen.“

Von Natalie Preißler