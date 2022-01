Bad Belzig

Die Initiative „Wir zu Lande“ geht ins dritte Projektjahr. Demnächst bekommt sie prominente Unterstützung. TV-Moderatorin Alexandra Kröber (Sat 1, und 3-Sat) konnte für ein Tagesseminar gewonnen werden. „Bei dem Workshop am 19. Februar erlernen Interessierte das sichere Auftreten vor der Kamera“, berichtet Daniela Singhal.

Gemeinsam mit Anna Momburg engagiert sie sich, die Medienkompetenz im Hohen Fläming weiter zu schulen. Im besten Fall ergibt sich daraus eine berufliche Perspektive wie für Darius Schüler. Der 22-Jährige absolviert neuerdings eine Ausbildung zum Mediengestalter in Bild und Ton in Mals Scheune in Wiesenburg.

Hobbymusiker als Autodidakt im eigenen Tonstudio

„Damit erfüllt sich ein beruflicher Traum“, sagt der Beelitzer. „Dass sich die Chance auf dem Lande bieten würde, hatte ich nicht geahnt.“ Nach dem Abitur hat er in seiner Heimatstadt ein kleines Studio aufgebaut, sich autodidaktisch das Know how von Sounddesignern und –ingenieuren beigebracht.

Darius Schüler aus Beelitz wird Medeingestalter für Bild und Ton. Die Ausbildung findet bei Malcolm St. Julia Quelle: Privat

Daneben ist er Musiker und hat beim Austausch mit Kollegen erfahren, dass in Bad Belzig noch jemand gesucht wird, der bei der Aufbereitung des Podcasts behilflich ist. „Kaff-Geplapper“, heißt die Reihe und zählt inzwischen 21 Folgen. Während Philipp Kikels und Daniela Singhal sich auf die Gesprächspartner vorbereiten und die Interviews führen, übernimmt Darius Schüler die Post-Produktion der Aufzeichnungen.

Lob für moderne Ausstattung

So führte der Weg im Herbst nun ins Studio Wiesenburg zu Malcolm St. Julian Bown und Claudia Heinz, bei denen er nun die auf Grund der Vorkenntnisse auf zwei Jahre verkürzte Lehre absolviert. „Das Equipment ist absolut zeitgemäß. Ich lerne schon den Umgang damit, woran einige Altersgefährten bei Hauptstadtmedien noch gar nicht denken dürfen“, schildert Darius Schüler seine Begeisterung.

Anna Momburg und Mistreiter haben das Fläming-Film-Festival ins Leben gerufen. Der Landstrich ist nicht nur Kulisse. Quelle: Rene Gaffron

Die in der Kulturscheune produzierte Reihe Fläming-Talk, der Porträt-Podcast sowie das Filmfestival während der Fläminger Kreativsause im Sommer auf dem Gutshof Klein Glien sind die Leuchttürme in der neuen Medienlandschaft. „Sie sollen noch bekannter gemacht werden. Wir hoffen, weitere Mitstreiter für die Interview-Reihe finden“, sagt Daniela Singhal.

Aufnahmetechnik wird in Klein Glien stationiert

Folgerichtig wird im Coconat-Domizil nochmals eine Ausstattung deponiert. Rund 1000 Euro sind dafür vorgesehen.

Philipp Kikels und Daniela Singhal bringen regelmäßig den Podacast "Kaff-Geplapper" zu Gehör, eine Gesprächsreihe mit Menschen aus Bad Belzig und Umgebung. Möglich wird es dank der Förderung im Medienprojekt "Wir zu Lande" Quelle: Privat

„Ausdrücklich besteht das Ziel darin, die Menschen zu befähigen, ihre Geschichten zu erzählen – wahlweise für die gute alte Zeitung, aber auch für Online-Medien mit ihren vielen Möglichkeiten“, sagen die Protagonisten. Den Jungen und Mädchen in der Grundschule Brück und von der Oberschule Bad Belzig werden ebenfalls Grundlagen dafür vermittelt.

Digitalisierung befördert Interesse an neuen Medien

Auch weil die Covid-19-Pandemie in den ersten beiden Projektjahren die Digitalisierung beschleunigt habe, sei das Interesse an den neuen Medien gestiegen. 10 bis 15 Teilnehmer wurden in den Seminaren teilweise gezählt. „Die Kunst besteht darin, sie danach dabei zu halten“, weiß Daniela Singhal. Obendrein wird es langfristig Förderung brauchen, um die Kosten zu decken.

Aktuell handelt es sich um einen mittleren fünfstelligen Betrag, den die Medienanstalt Berlin-Brandenburg zur Verfügung stellt. Außerdem werden Einnahmen bei Schulungen erzielt. Schon in Kürze geht es weiter.

Expertenrat für Social- Media-Auftritt

Denn ein Social-Media-Workshop ist angekündigt. Denn: Kaum ein Unternehmen, Verein oder Selbstständiger kommt an diesem Informations-und Marketing-Instrument vorbei. Doch womit welche Zielgruppe am besten erreicht wird, kann Seminarleiterin Kathrin Lucia Meyer erklären.

Die Runde kommt am 21. Januar, 10 bis 15 Uhr, in Klein Glien zusammen. Weitere Informationen im Internet: www.wirzulande.de

Von René Gaffron