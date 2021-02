Projektgesellschaft soll Wachstum für Bad Belzig steuern

Der Etatentwurf ist ungeachtet der Krise ausgeglichen. Er erlaubt den Bad Belziger Stadtvätern eine Unternehmensgründung. Außerdem sind 700.000 Euro für Investitionen in Stadt und Dorf vorgesehen.

An der Albert-Baur-Straße in Bad Belzig ist 2018 letztmals ein kleines Wohngebiet in kommunaler Regie entstanden. Nun soll sich eine eigene städtische Gesellschaft um solche Vorhaben kümmern. Quelle: Thomas Wachs