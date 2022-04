Zixdorf

Die prestigeträchtige Expressbuslinie X 2, die seit einem Jahr zwischen Bad Belzig und Lutherstadt Wittenberg verkehrt, wird zum Streitfall. Denn eine Reihe von Dörfern im Niemegker Umland füht sich trotzdem abgehängt.

Das wird in den Osterferien deutlich. Deshalb will die Dorfgemeinschaft Garrey-Zixdorf am Montagfrüh ein Zeichen setzen. Nicht zuletzt im Interesse von fünf Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine, die seit drei Wochen nun Zuflucht in den beiden Orten gefunden haben.

In den Ferien stoppt kein Bus in Zixdorf

Größtes Problem ist – neben der Einrichtung eines zertifizierten Sprach- /Integrationskurses – die fehlende Anbindung. „Seit Mittwoch werden drei ukrainischen Kinder im Kindergarten in Niemegk integriert. Das heißt aber, sie und ihre Mütter müssen täglich von Garrey-Zixdorf nach Niemegk und später zurückfahren. Außerdem beginnt nächste Woche der Intensiv-Sprachkurs ebenfalls in Niemegk für zwölf Erwachsene. Hinzu kommen Fahrten zu Behörden, Einkauf, Ärzten etc.“ , schildert Gabi Eissenberger, die Lage.

Gabriele Eissenberger aus Garrey engagierte sich bereits für die Wiedereröffnung von Arztpraxis und Apotheke in Niemegk. Nun kämpft sie um den Halt der Expressbuslinie in Zixdorf. Quelle: Josephine Mühln

Die Abgeordnete der Gemeindevertretung Rabenstein/Fläming hat schon erfolgreich für die medizinische Grundversorgung auf dem Lande mobilisiert. Sie ergänzt: Der einzige Bus von Garrey bzw. Zixdorf zur Außenwelt ist der Schulbus; morgens gegen 6.40 Uhr und 13.30 Uhr nach Niemegk.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber während der Ferien sowie samstags und sonntags wird der Südzipfel gar nicht bedient. „Das war für uns Dörfler bisher problematisch. Mit dem ’Zuwachs’ der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist die Situation untragbar geworden“, heißt es.

Regiobus Potsdam Mittelmark lenkt nicht ein

Was erst recht nicht zu vermitteln ist: Im Stunden-Takt fährt der X2-Plus-Bus durch Zixdorf, hält dort aber nicht zum Ein- und Aussteigen. Obwohl es in jede Richtung zwei Gelegenheiten gibt. Verwiesen wird von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark und ihrer Verkehrsgesellschaft als Dienstleister darauf, dass Anschlüsse an den Endpunkten zu wahren sind und Versicherungsprobleme dagegen sprechen. Auch sei die aktuelle Route nur eine Umleitung bis wieder via Hohenwerbig/Zeuden gefahren wird.

Vier Halte in Niemegk und zwölf Stopps in Lutherstadt Wittenberg – da sehen Gabi Eissenberger und Mitstreiter allemal Spielraum für ihre Interessen. Diese wollen sie Montag, 8 Uhr, an Ort und Stelle vertreten, nachdem mündliche und schriftliche Anfragen nicht dazu geführt haben, dass die Busfahrer auf die Bremse treten dürfen.

Mitstreiter aus Niemegk bekunden Solidarität

„Betroffene werden sich gewiss zahlreich versammeln und ihren Standpunkt zum Ausdruck bringen“, heißt es vorab nachdem aus Bad Belzig von Behörde oder Busbetrieb kein Einlenken zu vernehmen ist. Solidarität werden vor Ort Pfarrer Daniel Geißler und Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe (SPD) üben.

„Dabei werden wir uns natürlich an den gesetzlichen Rahmen halten“, so die Ansage. Mit Abstand sollen die Flüchtlinge den Protest betrachten. Deren Aufenthalt soll mit den Aktivitäten nicht in Gefahr gebracht werden, stellt Gabi Eissenberger vorab klar.

Von René Gaffron