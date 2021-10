Bad Belzig

Zu wenig Platz für die Kinder, unzureichende Sanitäreinrichtungen, geplatzter Zeitplan für den Neubau, miese Regelung der Kinderbetreuung in den Ferien, schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr: Die Liste der Unzulänglichkeiten ist lang. Eltern und Lehrer der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig sind sauer über die schlechten Rahmenbedingungen zum Lernen für die Kinder. 

Einige Umstände an der Bildungseinrichtung sind aus ihrer Sicht inzwischen so prekär, dass ihnen jetzt der Kragen geplatzt ist. Mit einer Petition hat sich der Schulelternsprecher und Vorsitzende der Schulkonferenz, Hendrik Hänig, deswegen an die Stadtverordnetenversammlung und an die Stadtverwaltung gewandt. 

Hortbetreuung in Schulferien in Bad Belzig ist für Eltern das größte Problem

„Das größte Problem ist für uns die Hortbetreuung in den Schulferien, das ist bis jetzt nicht gelöst“, sagte Hänig am Donnerstag in einem Gespräch mit der MAZ. Für zwei Wochen Ferienbetreuung müssten de Eltern nun einen ganzen Monat bezahlen, das sei so nicht hinnehmbar. „Das ist für viele Eltern eine echte finanzielle Herausforderung“, erklärte Hendrik Hänig. „Und es entspricht nicht dem Gesetz.“

Die Einreicher der Petition fordern deshalb eine Änderung der aktuellen Kita-Satzung der Stadt Bad Belzig. Und sie unterbreiten einen Vorschlag. „Für die Betreuung der Grundschulkinder (Hort) in den Ferien oder an den schulfreien Tagen wird eine zusätzliche Ferienpauschale für die Betreuung über die tägliche Betreuungszeit während der Schulzeit erhoben“, erklären sie in dem Protestpapier. „In den unteren Einkommensgruppen darf der zusätzliche Betrag nicht den Höchstbeitrag entsprechend der Einkommensgrenzen überschreiten“, heißt es weiter.

Ines Michaelis ist die Leiterin der Grundschule „Geschwister Scholl" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Sie schlagen folgende Tarife vor: Bei einem abgeschlossenen Betreuungsvertrag bis zu vier Stunden sollen es zwei Euro, und von vier bis zu sechs Stunden 1,50 Euro sein. Bei abgeschlossenem Betreuungsvertrag über sechs Stunden plädieren die Petenten für einen Euro.

„Bei der Erhebung eines zusätzlichen Beitrages sind die Einkommensgrenzen und die Mindestbeiträge zu berücksichtigen“, fordern sie. „Die Betreuung ist mindestens vier Wochen vorher anzumelden.“ Alle Paragraphen, die dieser Regelung entgegenstünden, seien zu streichen oder anzupassen.

Proteste von Eltern gegen Kita-Satzung in Bad Belzig

Wie berichtet, hatten aufgebrachte Eltern erst vor wenigen Wochen gegen die neue Kita-Satzung protestiert. Diese enthält keine regulären Betreuungszeiten in den Ferien.

Der darauf von den Mitgliedern des Sozialausschusses gefundene Kompromiss sieht vor, dass die Erziehungsberechtigten einen geänderten Betreuungsbedarf für ihre Kinder während der Ferienzeit anmelden können. Sie müssen die Betreuung dann allerdings mit einem anderen Satz extra bezahlen. Dieser stößt jetzt auf Kritik.

„Ich habe erhöhten Puls bekommen, als ich vom Bürgermeister hörte, dass es eine Betreuungsregelung in den Herbstferien gibt“, erklärte der Schulelternsprecher Hendrik Hänig. Er übergab in dieser Woche in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) die Petition an Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und den SVV-Vorsteher Ingo Kampf (SPD).

Eltern fordern Lösung für Hortbetreuung in den Ferien in Bad Belzig bis Anfang 2022

Die Einreicher der Petition fordern eine neue Regelung bis zum 1. Januar kommenden Jahres. „Sodass die familienfreundliche Regelung, die dem Rechtsanspruch der Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht wird, ab den Winterferien 2022 greifen wird“, schreiben sie.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der überraschend geplatzte Zeitplan für den Schulneubau am Weitzgrunder Weg. Die Verwaltung hatte kürzlich bekanntgeben, dass die für 2024 vorgesehene Eröffnung auf 2026 und jetzt sogar 2027 verschoben wird.

Das habe man mit Ernüchterung zur Kenntnis genommen, so die Protestler. „Es geht uns die Hoffnung schwinden, dass es in diesem Jahrzehnt überhaupt noch etwas wird“, sagte Hendrik Hänig in der SVV. „Bitte finden Sie eine Lösung. Wir brauchen eine realistische Aussage und nichts, was nicht wieder eingehalten wird“, erklärte er.

Deshalb fordern die Petenten nun Investitionen in die bestehende Schollschule. „Insbesondere unsere Sanitäreinrichtungen können nicht bis zur Fertigstellung im Jahr 2027 unangetastet bleiben“, erklären sie. „Als Beispiel ist hier die Situation für unsere circa 70 Mitarbeitenden anzuführen, die sich zwei Toiletten teilen müssen.“

Küche und Toiletten der Geschwister-Scholl-Grundschule müssen saniert werden

Die Lehrküche, das Foyer und die WC-Anlagen müssen laut Hendrik Hänig dringend saniert werden. Die für die Aufwertung des Kurparks eingeplanten 150.000 Euro seien dafür gut zu verwenden, schlagen die Eltern vor.

Sie erwarten jetzt ein flottes Handeln der Verwaltung. „Das ist ein Thema, das nicht in irgendwelchen Ausschüssen versauern darf. Sie dürfen sich auf die Hilfe der Eltern verlassen“, erklärte der Schulelternsprecher.

Ursula Schwill (Bündnis 90/Die Grünen) ist die Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig. Quelle: privat

Heftige Proteste gegen die von Hendrik Hänig geäußerte Kritik an der Arbeit der Ausschüsse gab es von Ursula Schwill (Bündnisgrüne). Sie ist die Vorsitzende des Sozialausschusses. „Ich verstehe die Anliegen der Petition ganz klar. Mich ärgert es auch, dass der Schulneubau nicht weiter geht“, sagte sie. „Aber ich verwahre mich gegen den Vorwurf, wir würden uns nicht kümmern und irgend etwas würde in Ausschüssen versauern“, erklärte Schwill. „Dagegen muss ich mich verwahren. Da kommt es mir hoch.“

Gegen Debatte um Schulzentrum am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig

Die Einreicher der Petition sprechen sich zudem gegen ein Schulzentrum am Weitzgrunder Weg aus und fordern die sofortige Beendigung der Debatte darüber. Es sei gut, wenn die Geschwister-Scholl-Grundschule und die „Krause-Tschetschog-Oberschule“ ihre Zusammenarbeit ausbauen würden, so die Petenten.

Ein Schulzentrum sei aber nicht gewünscht, „denn vordergründig steht für uns die Konzeptionierung der Ganztagsschule. Daher plädieren wir für einen Schulfrieden und ein Ende der Diskussion.“

Busse kommen zu spät zur Haltestelle Weitzgrunder Weg in Bad Belzig

Heftige Kritik üben die Petenten auch an der ihrer Meinung nach schlechten Anbindung der Schule an den Busverkehr. Die Linie 586 der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark steuere die Haltestelle Weitzgrunder Weg nur noch um 15.35 Uhr an. Das müsse auch zur Mittagszeit geschehen.

Zudem müssten die Busse morgens eher fahren, um den Schülern einen pünktlichen Schulbeginn um 7.45 Uhr zu ermöglichen. „Schülerinnen und Schüler kommen täglich zu spät, weil ihr Schulbus planmäßig erst nach 7.45 Uhr an der Haltestelle ’Weitzgrunder Weg’ ankommt“, kritisieren die Einreicher. „Dieser Fakt steht im Widerspruch zu dem von uns Eltern, aber auch von der Gesellschaft, vermittelten Grundsatz von Pünktlichkeit.“

Die Petenten machen sich auch stark für den Einsatz von mehr Bussen zu den Stoßzeiten, denn oft seien die eingesetzten Fahrzeuge so voll, dass etliche Schüler die Fahrt über stehen müssten.

Gerechtere Verteilung der Fördergelder des Bundes gefordert

Eine letzte Forderung der Petition betrifft das Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Hier verlangen die Protestler eine Verteilung des Geldes nach der Schülerzahl und nicht pro Schule.

Rund 3000 Euro gibt es derzeit pro Bildungseinrichtung, egal ob diese 80 oder 450 Schüler hat. „Daher halten wir nur ein gemeinsames Vorgehen aller Beteiligten für wirksam, um beim Land ein Ende des Gießkannenprinzips zu fordern und auf eine bedarfsgerechte sowie auf die Größe der Schule abgestimmte Förderung umzustellen“, so die Einreicher.

Bürgermeister Roland Leisegang bot dem Schulelternsprecher die Zusammenarbeit an: „Lieber Herr Hänig, Sie sind herzlich eingeladen zu den Gesprächen mit dem Landkreis. Jetzt werden sie so schnell wie möglich stattfinden, aber es gibt Regelzeiten dafür“, erklärte er.

Der Inhalt der Petition werde jetzt in den Fachausschuss für Soziales weitergegeben. „Wir werden auch den Landkreis mit dazu heranziehen müssen. Wir werden alles fachlich sauber abarbeiten“, versprach Leisegang.

Von Hermann M. Schröder