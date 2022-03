Provisorische Oberlin-Kita in Bad Belzig geht planmäßig in Betrieb

Bad Belzig

Mitten im Hohen Fläming und kein Stein weit und breit, der aus dem Weg geräumt werden musste oder gar die Akteure beim Kita-Bau ins Stolpern gebracht hätte. So blieb es Judith Langner vorbehalten, ein Sitzkissen aus steingrauem Stoff mitzubringen.

Die Chefin der Kindertagesstätten des Oberlinhauses Potsdam freut sich über die neue Einrichtung in Bad Belzig. Sie ist binnen eines Jahres nach Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung aus Raumzellen an der Martin-Luther-Straße entstanden. Am Dienstagnachmittag wurde sie offiziell eröffnet.

Eröffnung der temporären Kita gibt Hoffnung

Uwe Plenzke, Leiter der Oberlin-Schule Potsdam, überbrachte den Kindern und Erwachsenen ein Ständchen mit der Gitarre. „Die Eröffnung ist ein Zeichen der Hoffnung in einer dunklen Zeit“, sagt der Theologische Vorstand Matthias Fichtmüller.

Gastgeber vom Oberlinhaus: Bad Belzigs Kita-Leiter Steven Baltot mit Geschäftsführer Matthias Fichtmüller und Judith Langner aus Potsdam. Quelle: René Gaffron

Der Bedarf bleibt groß: „Die 40 Plätze sind ausgebucht, wir führen eine Warteliste“, bestätigt Kita-Leiter Steven Baltot. Er führt mittelfristig ein siebenköpfiges Erzieherteam.

„Deshalb hoffen wir, dass auch der eigentliche Neubau mit den 80 Plätzen an der Ernst-Thälmann-Straße in dieser Weise gelingt“, hofft Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Provisorische Bau existiert womöglich länger

Günter Baaske (SPD), Wahlkreisabgeordneter im Landtag Brandenburg, bekannte, dass ihm als Eishockeyspieler wegen des Verlusts der Kunsteisbahn an der Stelle das Herz blutet. „Nun stimmt mich das, was hier steht, froh“, sagt er.

Nicht zuletzt mit Blick auf die Entwicklung im Osten und die Flucht vieler ukrainischer Mütter und Kinder, so waren sich die Redner einig, könnte momentan nicht mit Gewissheit behauptet werden, dass der Containerbau nur ein Jahr lang genutzt wird. Provisorischen Charakter strahlt er innen zum Glück kaum aus, befand jedenfalls Wolfgang Biedermann vom Gemeindekirchenrat nach der Besichtigung.

Von Rene Gaffron