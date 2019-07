Kuhlowitz

In der Nacht zu Freitag sind im Übergangswohnheim in Kuhlowitz zwei Bewohner in Streit geraten. Ein Wachschutzmitarbeiter kam dazu, als ein 28-jähriger Pakistaner auf einem 49-jährigen Inder kniete und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Außerdem klaute er 15 Euro aus der Hosentasche des Opfers.

Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Ursache für den Streit sollen Schulden gewesen sein, die der Inder bei dem Pakistaner hatte – und die dieser nun beglichen haben wollte.

Das Oper wurde wegen seiner Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach kurzer ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZ