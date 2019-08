Brück

Rauchentwicklung hat einen Zug auf der Regionalexpresslinie 7 am frühen Mittwochabend ausgebremst. Der Lokführer hatte das Malheur an den Bremsen bei der Einfahrt in den Bahnhof Brück festgestellt. Wie es dazu kommen konnte, wird von der Deutschen Bahn AG derzeit noch untersucht. Das hat ein Sprecher des Unternehmens bestätigt.

Wie es hieß, hätten der Lokführer und die herbeigeeilten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brück die Flammen zügig unter Kontrolle gehabt. Zumindest ist niemand verletzt worden.

Bahnhof eine Stunde gesperrt

Allerdings mussten die etwa 150 Fahrgäste, die von Berlin in Richtung Bad Belzig unterwegs waren, den Zug verlassen. Zwischen 18.01 Uhr und 18.59 Uhr blieb der Bahnhof Brück gesperrt. Neun Züge waren dadurch verspätet, fünf Züge fielen teilweise aus und ein Zug wurde umgeleitet.

Von 19.16 Uhr an wurde die Strecke wieder frei gegeben. Die vorübergehend aufgehaltenen Passagiere konnten ihre Fahrt mit nachfolgenden Zügen fortsetzen, hieß es auf MAZ-Anfrage. Einige Pendler aus dem Hohen Fläming hatten sich jedoch auch schon selbst um Transfers in die Heimatorte gekümmert.

Von Rene Gaffron