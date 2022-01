Bad Belzig

Noch etwas mehr als 300 Tage. Dann erfolgt der nächste Fahrplanwechsel. Insbesondere die Nutzer und Anlieger der Regionalexpresslinie 7 im Südwesten von Berlin fiebern dem 11.Dezember entgegen. Denn einschneidende Veränderungen im Streckennetz Elbe-Spree stehen bevor.

So rollen die RE-7-Züge nicht mehr von Waldstadt Wünsdorf durch Berlin nach Bad Belzig und Dessau. Vielmehr verbindet die Linie künftig die Hauptstadt mit den beiden Ausflugsregionen Spreewald (nach Lübbenau und zum Senftenberger See) sowie den Hohen Fläming. Von und nach Bad Belzig wird das Fahrtenangebot dann verdoppelt – die Züge verkehren im Halbstundentakt.

Talent-2-Züge werden auf der RE-7-Linie eingesetzt

„Alle Vorbereitungen verlaufen planmäßig“, teilt Katharina Burkhardt als Sprecherin des Infrastrukturministeriums des Landes Brandenburg mit, das die Leistung bestellt hat. Realisiert werden sie mit den schon erprobten – teils modernisierten – einstöckigen Triebzügen der Talent-2-Baureihe. „In Spitzenzeiten werden darin 420 Sitzplätze angeboten“, heißt es auf der Internetpräsenz der Deutschen Bahn AG.

Demnächst soll der Regionalexpress 7 zwischen Berlin und Bad Belzig häufiger fahren. Deshalb braucht es wohl mehr Parkplätze am Fläming-Bahnhof. Auch die Radstation könnte noch ausgebaut werden. Quelle: René Gaffron

Sie soll gemäß Ausschreibungsergebnis weiter die Dienstleistung auf der Route erbringen. Wobei es sich beim Gleisbau im Sommer zwischen Seddin und Roßlau um turnusmäßige Instandhaltungen handelte, wie Bahnsprecher Gisbert Gahler die MAZ wissen ließ. Drei Monate lang mussten Pendler und Ausflügler nämlich auf Busse umsteigen.

Taktverdichtung wird im Hohen Fläming herbeigesehnt

Gleichwohl einige Berufstätigen während der Covid-19-Pandemie auf digitale Heimarbeit umsteigen konnten, wird nach wie vor die Verdichtung und Verbesserung des Angebotes herbeigesehnt.

Darauf hoffen bislang vergeblich die Nutzer des Haltepunktes Medewitz. Dort stoppt die Bahn weiter nur alle zwei Stunden. So sollen die Anschlüsse auf der eng getakteten Berliner Stadtbahn und in Dessau gewährleistet werden, heißt es dazu aus Potsdam. Nicht ohne auf eine ewig alte Statistik zu verweisen, in der festgehalten wurde, dass bei den stündlichen Halten nicht genügend Ein- und Ausstiege in Medewitz geschafft wurden.

„In weiterer Zukunft ist im Zusammenhang mit der Grunderneuerung der Strecke Wiesenburg – Roßlau und Entwicklungen im Netz zu prüfen, ob und wie ein stündlicher Halt in Medewitz stabil eingerichtet werden kann“, verbreitet die Ministeriumssprecherin kaum neue Hoffnung.

Die Bürger von Medewitz wünschen sich den stündlichen Halt des Regionalexpress 7. Quelle: Privat

Zehn Jahre liegt inzwischen die Schließung des 15 Kilometer entfernten Bahnhofes Thießen (Sachsen-Anhalt) zurück. Dies ist nach Einschätzung von Axel Clauß (CDU), zuständiger Bürgermeister der Stadt Coßwig/Anhalt, eine Fehlentscheidung gewesen.

Seit zehn Jahren kein Stopp in Thießen

Er setzt sich für die Revidierung ein. „Eigentlich ist die Station sogar noch in den Köpfen der Menschen“, weiß der 40-Jährige, der selbst in dem 400-Einwohner-Dorf lebt.

Axel Clauß ist Bürgermeister von Coswig (Anhalt). Er setzt sich für die Wiederbelebung eines Haltepunktes in Thießen ein. Der Bahnhof wird seit 2012 von den Zügen des RE 7 ohne Stopp passiert. Quelle: Privat

Auch in dem Fall werden alte Zahlen für die Argumentation bemüht, wie er bedauert. Außerdem habe sich sowohl das allgemeine Bewusstsein, sich Bussen und Bahnen zuzuwenden, entwickelt. Ferner schlägt er, nachdem der alte Bahnhof verkauft ist, einen neuen Halt am Bahnübergang in Dorfnähe vor. Über die Potenziale für die künftige Entwicklung kann der ehemalige Finanzbeamte trefflich referieren.

Bürgermeister demonstrieren Einigkeit

In dem Anliegen weiß er nicht nur den Wiesenburger Amtskollegen Marco Beckendorf (Die Linke) an seiner Seite, sondern auch den Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau, Robert Reck. Folgerichtig hegt er Erwartungen an die neue Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Das Magdeburger Verkehrsministerium sieht bislang „keinen Nutzen, der die beim Stopp verlorene Reisezeit kompensiert.“

Der Wiesenburger Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) sieht Redebedarf, wenn die Bahn ihre Planung an der Strecke gegen die Interessen der Kommunen realisieren sollte. Quelle: René Gaffron

Geht es nach Marco Beckendorf, stehen die Kommunen auch nicht nur als Bittsteller in einer Reihe. Sondern die Deutsche Bahn-AG sei beispielsweise auch auf die Kooperation von Kommunen beim Ausbau von Bahnsteigen und -übergängen angewiesen. Dass es Ausdauer braucht, weiß er von den Mitstreitern an der RE-7-Linie nördlich von Bad Belzig. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht.

Von René Gaffron