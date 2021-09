Radalierer am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig erwischt

Bad Belzig

Die Polizei ermittelt gegen drei junge Männer, die in Bad Belzig aufgefallen waren beim Randelieren am Fläming-Bahnhof. In der Nacht zu Sonnabend hatte ein Anwohner gegen 1.15 Uhr die Ordnungshüter alarmiert, weil er mehrere randalierende Jugendliche am Bahnhof beobachtet hatte.

Die Polizisten stellten drei junge Männer und einen zerstörten Mülleimer fest. „Außerdem hatte einer der drei Betäubungsmittel dabei, die folglich von den Beamten sichergestellt wurden“, teilt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Montag der MAZ mit.

Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus gegen die Jungen und nahmen Anzeige auf.

Von MAZ