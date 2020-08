Bad Belzig

Verletzt wurde ein Radfahrer in Bad Belzig bei einem Unfall mit einem Auto. Wie die Polizei am Dienstag informierte, kam es am Montag gegen 11.10 Uhr in der Erich-Weinert-Straße zu einer Kollision

Als der Fahrer eines Mercedes den Parkplatz eines Supermarktes verlassen wollte, stieß er mit einem 84 Jahre alten Radfahrer zusammen, der gerade den Parkplatz befahren wollte. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

