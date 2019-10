Bad Belzig

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto in Bad Belzig. Er ereignete sich am Montag gegen 12.20 Uhr an der Fichtestraße. Beim Einbiegen auf die Brücker Landstraße hatte eine 59 Jahre alte Peugeot-Fahrerin offenbar die Radfahrerin übersehen, die auf der Brücker Landstraße in Richtung Rollberg unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden. Die 76 Jahre alte Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten die Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur genauen Hergang.

Von MAZ