Radlader erfasst Frau in Bad Belzig – 40-Jährige stirbt

Bad Belzig

Einen tödlichen Arbeitsunfall gab es am Samstag in Bad Belzig. Auf ein Firmengelände in der Bergholzer Straße wurden gegen 11 Uhr die Rettung, ein Notarzt und die Polizei gerufen. Laut Polizeibericht fuhr kurz vorher auf dem Firmengelände ein mit Strohgroßballen beladener Teleskopfrontlader einen Wirtschaftsweg entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache erfasste das Fahrzeug während der Fahrt zwei Mitarbeiterinnen der Firma, die diesen Weg zu Fuß benutzten. Während eine Frau nur leichte Verletzungen erlitt, wurde eine 40-Jährige vom Radlader überrollt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Notfallseelsorge kümmerte sich indes um den Fahrer, die Kollegin und die Angehörigen der Frau. Gegen 18.15 Uhr teilte das Krankenhaus mit, dass die Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben ist. Zur Klärung der Umstände kamen Beamte der Spurensicherung und des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz. Gegen den 25-jährigen Fahrer des Teleskopladers wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZ