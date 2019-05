Dahnsdorf

Eine 58-Jährige ist bei einem Unfall am Freitag gegen 7. 30 Uhr auf der B 102 schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß hat sich offenbar wegen eines Vorfahrtfehlers am Abzweig nach Dahnsdorf ereignet.

Sie war zuvor auf der Bundesstraße von Niemegk nach Bad Belzig unterwegs. Im gleichen Moment wurde die Piste von einem aus Mörz kommenden Radlader gequert. Der 42-Jährige an dessen Steuer hatte laut Polizeidirektion West den vorfahrtsberechtigten Suzuki nicht beachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Frau wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte an der Unfallstelle erste notfallmedezinische Maßnahmen einleiten mussten Später wurde sie in ein Dessauer Krankenhaus gebracht. Unterstützt wurden das medizinische Personal von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Niemegk, Dahnsdorf und Mörz. Sie befreiten das Opfer zunächst aus dem Wrack. Dann beräumten sie die Unfallstelle. Die Kreuzung war solange gesperrt.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt.

Von Rene Gaffron