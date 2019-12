Bad Belzig

Polizisten haben am Montagabend gegen 21 Uhr in der Niemegker Straße in Bad Belzig einen Radfahrer angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass er mit diversen Drogen- und Konsumutensilien am Mann unterwegs war. Sie wurden sicher gestellt.

Anschließend begaben sich die Gesetzeshüter und der Betroffene zu dessen Wohnung, wo weitere Betäubungsmittel sowie Verpackungsmaterial gefunden wurden, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Brandenburg. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von René Gaffron