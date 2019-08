Wiesenburg

In Brandenburg laden 7000 Kilometer ausgebaute Radwege zum Erkunden ein – vorbei an unberührten Flussauen, durch grüne Wiesen und Wälder zu geheimen Badestellen und idyllisch gelegenen Ausflugslokalen. Wo es am schönsten ist? Die MAZ-Redaktion empfiehlt ausgewählte Routen – ob Rundweg mit abwechslungsreicher Landschaft, Tagesausflug mit der Familie oder gemütliche Spazierfahrt zum See. Diesmal geht es durch den Fläming.

Startpunkt: Bahnhof Wiesenburg

Zielpunkt: Bahnhof Belzig

An- und Abreise: Die Strecke verfügt über eine gute Anbindung an den Bahnverkehr: Wiesenburg und Bad Belzig können schnell aus Potsdam oder Berlin mit der Regionalbahn erreicht werden. Wer die Tour verlängern möchte, kann von Belzig auf dem Europaradweg R1 Richtung Potsdam fahren und bei Bedarf in Baitz oder Brück, die sich in der Nähe der Bahnstrecke befinden, in den Zug steigen.

Zur Galerie Eine Entdeckungstour durch den tiefsten Fläming – die Radtour von Wiesenburg nach Belzig

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt einige Steigungen auf der Strecke, die aber nicht zu anstrengend sind – wunderbare Abfahrten und tolle Ausblicke entschädigen für die Mühen. Die Route ist, wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, auch für ältere Menschen und kleine Kinder geeignet. Weite Teile des Untergrundes bestehen aus Asphalt – unbefestigte Teilstücke sind trotzdem gut befahrbar. Es gibt Radabschnitte, in denen auf Landstraßen gefahren wird – hier verkehren aber kaum Autos.

Länge: 35 Kilometer (Fahrtzeit ca. zwei Stunden)

Einzelabschnitte: Bahnhof Wiesenburg – Schlossschänke Wiesenburg 3 Kilometer (10 Minuten) – Schlamau (über Neue Hütten) 4 Kilometer (20 Minuten) – Gut Schmerwitz 3,5 Kilometer (13 Minuten) – Werbig 6 Kilometer (20 Minuten) – Verlorenwasser 3 Kilometer (10 Minuten) – Weitzgrund 4 Kilometer (15 Minuten) – 7 Kilometer (25 Minuten) – Bahnhof Belzig 4,5 Kilometer (15 Minuten).

Hinter Schlamau schlängelt sich die kaum von Autos befahrene Landstraße malerisch durch Wiesen und Felder. Quelle: Lars Sittig

Die Strecke führt dann über Gut Schmerwitz, Werbig und Verlorenwasser in ein abgelegenes, hügeliges Stück Fläming, das die Mobilfunkstrahlen noch nicht gefunden haben. Der Mittelpunkt der Ex-DDR befindet sich in einem großen Waldgebiet bei Weitzgrund – hierher führt über viele Kilometer eine gut asphaltierte, sehr ruhige und einsame Straße.

Mehr zum Thema Radeln in der Mark:

Da es sich um eine Sackgasse handelt, kommen so gut wie keine Autos. Hinter Weitzgrund führt ein schmaler, gut befahrbarer Radweg mit vielen Picknicktischen Richtung Bad Belzig. Der Zielpunkt lockt mit mittelalterlichem Charme und vielen Möglichkeiten, um einzukehren.

Sehenswürdigkeiten: Die Strecke verfügt neben der natürlichen Schönheit der Landschaft über viele Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise den Schlosspark Wiesenburg. Auf dem zu großen Teilen restaurierten Gut Schmerwitz gibt es ein Café und einen Hofladen mit Produkten aus der Region. Am Mittelpunkt der Ex-DDR sind interessante Info-Tafeln installiert worden – die früher beliebte Sendung „Außenseiter-Spitzenreiter“ beispielsweise hat hier Ende der Siebzigerjahre eine Reportage gedreht.

In Belzig kann unter anderem die Burg Eisenhardt besichtigt werden. Hier finden auch regelmäßig Theateraufführungen und Konzerte statt. Es gibt außerdem viele kleine Entdeckungen, die auf den Radler warten – wie eine Postmeilensäule mit Infotafel, der verwitterte Charme einer alten Häuserfassade, liebevoll gestaltete Gärten oder Udo Lindenberg als lebensgroße Holzfigur.

Bademöglichkeiten: Mit natürlichen Badestellen sieht es leider schlecht aus. In der Steintherme in Belzig kann aber gebadet und sehr gut sauniert werden.

Auf Gut Schmerwitz können Radler rasten und einkehren. Quelle: Lars Sittig

Wen trifft man hier? Auf der Strecke begegnet man regelmäßig Radlern und Einheimischen, die gerne mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Vor allem der Abschnitt zwischen Schlamau und der Springbachmühle ist aber sehr einsam – mal von Kühen und Pferden auf den Weiden und Wiesen an der Strecke abgesehen. Das Highlight der Begegnungen mit den Einheimischen: Ein Jogger, der mitten im Wald gerade für einen Marathon trainierte und seine Wettkampf-Erlebnisse zum besten gab.

MAZ-Geheimtipp: Es herrscht Funkstille am Mittelpunkt der ehemaligen DDR – hier gehört Handyfasten zum Standardprogramm. Ein Geheimtipp ist ein kleiner See unmittelbar vor der Springbachmühle, eine winzige, idyllische blaue Lagune.

Von Lars Sittig