Radwegbau: Stadt kauft ein Stück der Städtebahn

Bad Belzig

Die Stadt Bad Belzig will ein Teilstück der ehemaligen Brandenburgischen Städtebahn erwerben. Dabei handelt es sich um den Abschnitt von der Straßenmeisterei an der Niemegker Straße bis hinter die Querung mit der B 102 (alter Schwanebecker Weg). In diesem Stück ist auch die unter Denkmalschutz stehende Tunnel am Ortsrand.

Das hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Die Debatte darüber wurde hinter verschlossenen Türen geführt. Rund 25.000 Euro werden dafür an die Fred-Prinsen-GmbH überwiesen, wie der Vorlage für die Stadtverordneten zu entnehmen ist. Ein wesentliches Ziel sei es, den Bau des Radweges vom Ortsausgang bis zur B 102 bei Preußnitz zu ermöglichen, bestätigt die Verwaltung auf MAZ-Nachfrage.

Bauwerk unter Denkmalschutz

Der Ausbau der Kreisstraße, die innerorts vor wenigen Tagen fertig gestellt wurde, ist momentan unterbrochen. Denn die Obere Denkmalbehörde hat festgelegt, dass das seit der Stilllegung der Strecke zwischen Bad Belzig und Brandenburg/Havel eigentlich nicht mehr benötigte Backsteinbauwerk trotzdem nicht abgerissen werden darf. Es soll vielmehr erhalten werden.

Nicht nur, dass die technische Ausführung des Straßen- und Radwegbaus damit mehr Zeit, Geld und Aufwand beanspruchen wird. Zunächst bescheinigen beteiligte Behörden dem Privatbesitzer wenig Interesse, überhaupt an einer Lösung mitwirken zu wollen.

Eröffnung vor 115 Jahren Am 25. März 1904 wurde die 125,58 Kilometer lange Städtebahn eröffnet. Sie verband Jüterbog/ Treuenbrietzen mit Bad Belzig und führte weiter bis Rathenow und Neustadt (Dosse). Bis 2003 waren fast 100 Jahre lang die Züge zwischen Belzig und Brandenburg/Havel unterwegs. Nach Einstellung der Personenbeförderung hat Fred Prinsen den Abschnitt Brandenburg-Bad Belzig gekauft und 2010/11 die Gleise demontiert, die er für seinen Betrieb in Reckahn nicht braucht.

Wie sie letztlich aussehen wird, ist nach MAZ-Informationen noch komplett offen. Unter anderem war von einer Verschwenkung der Straßenführung die Rede, damit die eigentlich schräg stehende Brücke rechtwinklig passiert werden kann. Daneben sollte eventuell der Bahndamm durchörtert oder stellenweise abgetragen werden. „Es sind einfach viele Belange zu berücksichtigen“, übt sich Jan Bergler vom federführenden Kreisstraßenbetrieb dennoch in Zurückhaltung, was den Stand der Planungen angeht.

Fahrrad-Trassen werden verbunden

Von den Überlegungen des Rathauses ist so viel bekannt: Der Bahndamm soll ebenfalls als Fahrrad-Trasse entwickelt werden und jene in der Niemegker Straße und in der Brücker Landstraße miteinander verbinden. Dieser Lückenschluss diene also der touristischen Erschließung des Hohen Flämings, wird in den Unterlagen für die Abgeordneten argumentiert.

Dank der bereits erfolgten Demontage von Gleis- und Signaltechnik seien gute Voraussetzungen geschaffen, dort einen Rad- oder/und Wanderweg zu etablieren. Angaben zu den Investitionskosten liegen offenbar nicht vor.

Instandhaltung kostet zusätzlich Geld

Vereinbart ist die Zahlung von 50 Cent für jeden der rund 43.000 Quadratmeter. Hinzu kommen etwa 1700 Euro für eine Altlastenanalyse sowie Gebühren und Steuern für den Grunderwerb, heißt es zu den finanziellen Auswirkungen. Jürgen Gottschalk ( CDU/Bürgerbündnis) hat freilich gewarnt, dass dauerhaft die Instandhaltung gewährleistet werden muss, die ebenfalls zu Buche schlagen wird.

Darüber hinaus soll die Städtebahntrasse wohl auch im Raum Fredersdorf/ Schwanebeck den Besitzer wechseln. Dort hat Fred Prinsen mit Ansgar Stockhoff einen Interessenten gefunden. Dem Vernehmen nach will der Chef der Agrargenossenschaft Bernhagenrind Fredersdorf die Trasse mit seinen Landmaschinen befahren.

Von René Gaffron