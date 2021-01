Rätsel um Rekordwert in der Corona-Statistik für Bad Belzig

Bad Belzig

Die Entspannung hat sich am Donnerstag etwas eingestellt. Demnach gibt es keinen weiteren Betroffenen in Bad Belzig und Umgebung, der mit einem Covid-19-Befund in die Statistik aufgenommen werden musste. Dafür wurde am Mittwoch gleich 46 Neuzugänge registriert. Das haben die Bürger mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und über die Ursache spekuliert.

Mit großer Gewissheit lässt sich sagen, dass es keinen sogenannten Hotspot gibt. Das hat die MAZ-Recherche bei Behörden und Einrichtungen ergeben. „Es muss eine Häufung von Einzelfällen sein“, bestätigt Andrea Metzler als Sprecherin der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Womöglich ist der Umstand auch in einer verspäteten Datenerfassung, die bis nächste Woche gerade noch im Gesundheitsamt optimiert werde.

Damit gab es vorübergehend den bisherigen Rekordwert von 85 Infizierte. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Kur- und Kreisstadt 291 Menschen positiv getestet. „Wenn jetzt ein solch großer Zuwachs zu verzeichnen ist, berührt das die Bürger“, ahnt Wolfgang Schulz. Der langjährige Leiter des Labors im Krankenhaus Bad Belzig, hofft dass ein jeder die entsprechenden Schlüsse für sein Verhalten zieht.

Von René Gaffron