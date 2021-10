Rätselraten um Ursache für Brand in Kuhlowitz: Experte erstellt Gutachten  

Kuhlowitz

War es eine kaputte Steckdose oder eine defekte Stromleitung? Was hat den verheerenden Brand in Kuhlowitz ausgelöst? Das Rätselraten um die Ursache für das Feuer in dem Bad Belziger Ortsteil vor zwei Wochen geht weiter. Ein Gutachter untersucht momentan die Umstände, die zu dem Unglück geführt haben könnten.

Nur eines scheint bisher halbwegs sicher zu sein: Die Polizei geht nach den bisherigen Erkenntnissen nach wie vor von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Polizei: Ermittlungen ergaben bislang keine Anhaltspunkte für Brandstiftung

„Die bisherigen Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung ergeben“, sagte Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel am Freitag auf Anfrage der MAZ. Deshalb würden die Ermittlungen der Kriminalpolizei jetzt erst einmal ruhen.

Zur Galerie Ein großes Feuer hat in der Nacht zum 3. Oktober 2021 im Bad Belziger Ortsteil Kuhlowitz gewütet. Zwei Scheunen brannten aus. Die Flammen beschädigten auch ein Gebäude des Seminarhotels Paulinen Hof.

„Wenn das Gutachten einwandfrei ergibt, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Brand ist, werden die Ermittlungen eingestellt“, erklärte Bergholz. Sei das doch nicht der Fall, und es gäbe Indizien für ein mutwilliges Legen des Feuers, dann würden die Kriminalisten die Ermittlungen wieder aufnehmen, so der Polizeisprecher.

Gutachten zur Brandursache in Kuhlowitz womöglich erst in sechs Monaten fertig

Wann der Gutachter zu einem Ergebnis kommt, ist derzeit ebenfalls noch offen. „Das dauert, das Erstellen eines Brandgutachtens ist sehr zeitintensiv“, erklärte Oliver Bergholz am Freitag. Diese Arbeit könne bis zu einem halben Jahr dauern.

In der Nacht zum dritten Oktober waren in Kuhlowitz drei Vierseithöfe in Brand geraten. Zwei Scheunen brannten ab. Das Feuer hatte auch auf das benachbarte „Paulinen Hof Seminarhotel“ übergegriffen. Die Flammen beschädigten ein Bettenhaus. Zahlreiche Gäste waren evakuiert worden.

Insgesamt waren 160 Feuerwehrleute sowie Angehörige des Technischen Hilfswerkes im Einsatz gewesen. Ein Mensch war bei dem Feuer durch Rauchgas verletzt worden. Ein Feuerwehrmann hatte einen Schwächeanfall erlitten. Beide sollen wieder wohlauf sein.

Christian Rex ist der Chef des „Paulinen Hof Seminarhotel" in Kuhlowitz bei Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Das Hotel läuft nach Angaben des Managers Christian Rex wieder im Normalbetrieb. „Wir sind voll ausgebucht“, sagte er am Freitag auf Anfrage. Handwerker seien momentan „kräftig beim Sanieren“.

Das Feuer habe die Außenwand des einen Gebäudes beschädigt. Es seien Fenster kaputtgegangen und das Dach habe etwas abbekommen. Acht Zimmer seien durch den Rauch beschädigt worden und derzeit nicht nutzbar. „Zum Glück hat es im Innenbereich nicht gebrannt“, erklärte Christian Rex.

Die Summe des am Hotel entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Laut Rex ist ein Gutachter beauftragt, der das Ausmaß der Beschädigungen ermitteln soll.

Von Hermann M. Schröder