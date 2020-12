Räucherlachs-Raub: Bad Belziger will Dieb vom Klinkengrund Fischbrötchen spendieren

Bad Belzig

Der Tatort: Ein Discounter in der Niemegker Straße in Bad Belzig. Weil ein 69-Jähriger Räucherlachs mit einen Warenwert von 1,93 Euro ohne zu zahlen in die Tasche steckte, ermittelt die Polizei wegen eines Raubdeliktes. Zwischen Empörung, vage Vermutungen und willkürliche Online-Rechtssprechung zur Berichterstattung verschiedener regionaler Medien mischt sich auch das Angebot des Bad Belzigers Paul Lips, dem Mann ein Räucherlachsbrötchen zu spendieren. Einige schließen sich dem Vorschlag an.

„Ich möchte den Mann zum Lachsbrötchen essen einladen. Nicht, weil er geklaut hat, sondern weil ich mich daran erinnere wie es ist, Pizza zu klauen – und das nicht aus Langeweile“, setzt Lips ein Statement zum Artikel betreffend den Räucherlachs-Dieb auf der Facebook-Seite von Bad Belzig 2.0. Es folgt ein Schlagabtausch an Reaktionen, die sich in den Kommentaren hochschaukeln.

Notlage rechtfertigt keinen Diebstahl

Die Vermutungen reichen von „Das war bestimmt nicht das erste Mal.“ über „Endlich wurde er auch mal erwischt“, bis hin zu Fragen wie „Warum nutzt er nicht die Tafel?“. Die Mehrheit hat Mitleid, dennoch sind sich viele einig, dass es sich selbst in einer Notlage nicht anschickt zu stehlen. Zwischen die Spekulationen mischen sich auch Angebote, Paul Lips mit seinem selbstlosen Vorschlag zu unterstützen. Gesetzt den Fall, dass sich der Räucherlachs-Dieb aus dem Klinkengrund finden lässt.

Lips vermutet indes, dass Hunger der Antrieb für den Diebstahl war. „Ich kenne diese Person nicht und könnte falsch liegen“, so der Bad Belziger. „Aber ich musste auch eine Zeit lang Essen klauen. Mal hier ein Brötchen und da eine Packung Wiener. Es ist nicht schön, irgendwo zwischen legal und illegal leben zu müssen um zu leben“, erinnert er sich an eine für ihn prägende Zeit.

Diebstahl wird zum Raubdelikt

In der Retrospektive ist Lips klar, dass es Mittel und Wege gegeben hätte. „Im Nachhinein weiß ich, dass ich was aus mir hätte machen können und dann nie hätte klauen müssen“, so sein Resümee.

Doch ist ein Diebstahl mit einem Warenwert von 1,93 Euro nicht eher Bagatelldelikt, eine so genannte „geringfügige Straftat“? Klares Nein. „Ein Raubdelikt, wie es auch im besagten Sachverhalt vorlag, beinhaltet neben der Diebstahlshandlung auch den Einsatz von Gewalt“, erläutert Polizeioberkommissar Oliver Bergholz aus Brandenburg an der Havel auf MAZ-Anfrage.

Damit ist im Discounter-Fall wohl die Rangelei zwischen der Marktmitarbeiterin, die ihn aufhalten wollte, und dem Dieb gemeint. Letztlich konnte er sich losreißen und wurde später nach dem Hinweisen eines weiteren Zeugen an einem Mehrfamilienhaus im Klinkengrund von der Polizei angetroffen.

Und Bergholz fügt hinzu: „Die Polizei hat gemäß dem Legalitätsprinzip unabhängig der Schadenshöhe entsprechende Ermittlungen zu tätigen. Sie ist also verpflichtet zu ermitteln.“ Die Ware war bei dem Räucherlachs-Dieb übrigens nicht mehr aufzufinden.

Von Natalie Preißler