Warum sich eine Wiesenburgerin für Deutsche Wachtelhunde begeistert

Ragösen

Als Christiane Hellwig-Gresko die Kofferraumklappe ihres Autos öffnet, schauen sie zwei Paar verschlafene Hundeaugen an.

Die zehn Wochen alten Welpen Wespe und Wilde haben die Fahrt zum Osterspaziergang nach Ragöse für ein Schläfchen genutzt. Als die Wiesenburgerin die Tür des Hundekorbs öffnet, kennen beide kein Halten mehr. Sekunden später huschen sie durch das Laub, nagen an Ästen und wagen erste Schritte im Briesener Bach.

Auch Hundemutter Una ist mit dabei und verfolgt das Gewusel zusammen mit Christiane Hellwig-Gresko. Die 43-Jährige ist täglich mit ihren Hunden im Fläming unterwegs.

Nicht nur im Wiesenburger Park, sondern auch in ihrem Revier, der Großheide. Die 43-Jährige ist Jägerin und Försterin. Seit 2012 kümmert sie sich um 1.600 Hektar Wald und Wiesen bei Ragösen, Cammer und Linthe.

Deutsche Wachtelhunde mit besonderer Nase

In einer Forst- und Jägerfamilie im Harz aufgewachsen, kann sie sich an keine Zeit erinnern, an der kein Hund an ihrer Seite war. Vor allem Deutsche Wachtelhunde haben es ihr seit der Kindheit angetan.

Sie beschreibt sie als liebevolle Tiere, die für das Jagen prädestiniert sind. „Allein mit ihrer Nase können sie bei entsprechendem Wind Wildschweine, Rehe und Hirsche wittern, die Hunderte Meter entfernt sind.“

Auch beim Waldspaziergang an der Leine ist Hündin Una immer wieder im „Jagdmodus“, wie die 43-Jährige sagt. Das merkt sie daran, wenn sie mit ihrer Nase konzentriert über den Boden gleitet und sich die Körperspannung ändert, mit einem Mal die Leine dauerhaft spannt.

Auch beim normalen Spaziergang im Wald kann es passieren, dass Hündin Una im „Jagdmodus“ ist und Tiere wittert. Quelle: Fabian Lamster

Gefahren für die Hunde bei der Jagd

Ohne Leine würde Una wohl direkt auf Wildsuche gehen. Dass das nicht ungefährlich ist, weiß Christiane Hellwig-Gresko von großen Jagden im Herbst.

Dann, wenn die Jagdhunde teilweise mit GPS-Sendern und Schutzwesten ausgestattet zum Beispiel Wildschweine in Bewegung bellen – und dabei nicht immer unbeschadet davonkommen.

Christiane Hellwig-Gresko arbeitet schon seit Jahrzehnten mit Deutschen Wachtelhunden zusammen. Quelle: Fabian Lamster

„Bei den Jagden wurden Hunde schon durch Attacken von Bachen schwer verletzt. Noch größer ist allerdings die Gefahr durch den Straßenverkehr, wodurch wir schon Hunde verloren haben“, erinnert sich die Wiesenburgerin.

Dass Una genauso Familienhund ist, zeigt sie nicht nur beim Spazieren oder bei Radtouren. Auch sonst ist die Hündin verschmust und schaut ihren Welpen beim Erkunden der Umgebung zu. Welpen gucken ist derzeit auch die Lieblingsbeschäftigung der Kinder der Wiesenburgerin in den Osterferien.

Wiesenburgerin bildet Hunde aus

Christiane Hellwig-Gresko mag Wachtelhunde nicht nur gerne, sondern bildet sie ebenso aus. So gibt es unterschiedliche Prüfungen für Wachtelhunde und ihre Besitzer, die meist Jäger sind.

In der Jugendprüfung, die sie im Alter zwischen zwölf und 18 Monaten absolvieren, stöbern sie ein Gebiet von einem Hektar nach Wildtieren ab oder sollen auf Kommando ins Wasser gehen.

Die spätere Eignungsprüfung umfasst dann auch die sogenannte Schweißarbeit. Dann sollen die Hunde bei der Jagd getötete oder verletzte Tiere aufspüren und im Zweifelsfall töten, wie die Wiesenburgerin weiß: „Es ist wichtig, dass die Hunde das können, damit das Wild unter keinen Umständen leidet.“

Deutsche Wachtelhunde vielfältig trainierbar

Neben dem klassischen „Sitz“ und „Platz“ hat die Wiesenburgerin mit „Bring Apport“ (Wild herbeibringen), „Such Stöbern“ (nach Wild suchen) oder „Such Verwund“ (eine Blutspur finden) Una eine Reihe von Befehlen beigebracht.

„Die Arbeit mit den Hunden ist zeitaufwendig, aber macht mir großen Spaß“, sagt sie. Dabei hat sie selbst schon erlebt, wie vielfältig trainierbar Deutsche Wachtelhunde sind.

Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie sie ihrem Hund zu Studienzeiten dazu brachte, verlorene Schlüsselbunde wiederzufinden.

Seit Mitte Januar stellen die Welpen Wespe und Wilde das Leben der Wiesenburger Familie auf den Kopf. Quelle: Fabian Lamster

Welpen fühlen sich am Briesener Bach wohl

Als Christiane Hellwig-Gresko ihren Osterspaziergang im Ragöser Wald beendet, öffnet sie die Beifahrertür. Keine Sekunde, nachdem sie „Hund Platz“ gesagt hat, sitzt Una im Fußbereich auf einer Decke.

Etwas schwieriger gestalten sich die Verhandlungen zur Abfahrt bei Wespe und Wilde. Die Welpen bekommen vom Laubbaden einfach nicht genug.

Erst, als sie mehrmals ihren Namen ruft und mit einer Trockenfutterdose rasselt, traben die Hunde zum Auto. Nachdem sie sie in ihren Hundekorb im Kofferraum gesetzt hat, legen sie sich direkt nebeneinander. Das Herumtollen am Briesener Bach hat Kraft gekostet. Zeit für ein Schläfchen.

Da Christiane Hellwig-Gresko bereits zwei Deutsche Wachtelhunde hat, wird sie sich bald von Wilde und Wespe trennen. Ihr neues Zuhause wird dann Borkwalde und Estavayer-le-Lac in der Schweiz. Quelle: Fabian Lamster

Von Fabian Lamster