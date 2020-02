Traditionsreiche Tischlerei: Ralf Münder feiert Meisterjubiläum

Bad Belzig/Klepzig

Betritt man die Werkstatt von Tischlermeister Ralf Münder, legt sich einem sofort der Duft nach frischem Holz um die Nase. Die Wand ist mit Meisterbriefen und Auszeichnungen geschmückt, die von der traditionsreichen Geschichte des Familienunternehmens erzählen. Bald werden sie ein bisschen enger rücken müssen, denn eine neue Urkunde steht an.

Ralf Münder ist Tischlermeister in siebter Generation. Und das nun schon seit 25 Jahren. Vor einem Vierteljahrhundert nahm er seinen Meisterbrief entgegen. „Da habe ich die Urkunde bekommen“, erinnert er sich beim Gespräch in seiner Bad Belziger Werkstatt. Und so kann er an einem 25. Februar sein 25-jähriges Meisterjubiläum feiern.

Bauwerke tragen seine Handschrift

In diesen Jahren ist vieles in der Region entstanden, das die Mündersche Handschrift trägt. Die Lübnitzer Dorfkirche, der Neubau der Bad Belziger Stadtverwaltung, das alte Fachwerkhaus in Treuenbrietzen, das jetzt die Kita „Spielkiste“ beherbergt.

Gerade die Kita-Arbeiten hätten ihm besondere Freude bereitet, sagt er. „Die Investition in den Nachwuchs ist die Wichtigste überhaupt.“ Und meint damit auch den Nachwuchs in den eigenen Reihen. „Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch“, sagt er und spielt auf den Nachwuchsmangel im Handwerk an.

Problem: Nachwuchsmangel im Handwerk

„Wir haben ein Unverhältnis in Deutschland, wenn es mehr Immatrikulationen gibt als unterschriebene Lehrverträge“, meint er. Auch vermisse er bei einigen Bewerbern Eigeninitiative und Vorstellungsgabe. Und: „Wenn man Leute dann wirklich bis zur Reife ausgebildet hat, kommt die Industrie und lockt mit anderer Vergütung.“

Viele Gebäude in der Umgebung tragen die Handschrift der Tischlerei Münder: Hier ein Wohnhaus in Bad Belzig. Quelle: Privat

Er selbst bemüht sich um Handwerkernachwuchs, beschäftigt neben vier Gesellen zwei Lehrlinge. Ralf Münder ist einer, der sich für das Handwerk stark macht. Er ist ehrenamtlich als Obermeister der Innungsbetriebe tätig, war jahrelang sogar Vorstand des Landesinnungsverbands Brandenburg. Fliesenleger, Maurer – oder eben andere Tischler: Sie haben in Ralf Münder einen Ansprechpartner, und einen, der ihre Interessen vertritt.

Er vereint seine beiden Berufe

Seit 1776 gibt es den Tischlereibetrieb, 1882 errichtete Ralf Münders Urgroßvater Heinrich eine Werkstatt in Klepzig, wo auch heute noch der zweite Standort des Betriebs ist. Ralf Münder hatte jedoch anfangs noch andere Pläne. Er entschloss sich zunächst, Bauingenieur zu werden und ging nach Leipzig. Acht Jahre blieb er dort – dann zog es ihn zurück nach Klepzig. „Durch die Familiengründung und Umorientierung habe ich Ende der 80er Jahre entschieden, mich nochmal beruflich zu verändern“. Er wagte den Schritt, trat in die Fußstapfen seiner Vorfahren und wurde Tischlermeister. An sein erstes Meisterstück kann er sich noch gut erinnern: „Das war die eigene Haustür“, sagt er lachend.

Bis heute vereint er Elemente seiner früheren Tätigkeit mit der Tischlerei. 2001 war er an einem Mammutprojekt beteiligt: der Umbau der usbekischen Botschaft in Berlin. Da sei der Bauingeniur wieder ihn ihm hochgekommen, erzählt er. Generell liegen ihm besonders Fassaden- und Denkmalarbeiten am Herzen.

Einer, der der für das Handwerk lebt

Man merkt, wenn man mit Ralf Münder redet: Das Handwerk liegt ihm am Herzen. „Dieses Land braucht mehr Handwerker, es hat zu viele Mundwerker“, sagt er. „Wenn wir eine Gesellschaft wie die unsere haben, die auf einem so hohen Niveau ist, brauchen wir einfach das Handwerk.“ Volle Auftragsbücher würden schon jetzt zeigen, dass der Bedarf nach Qualitätsprodukten aus der Region hoch ist.

Er blickt trotz allem optimistisch in die Zukunft des Handwerks. Denn er beobachtet ein Umdenken in der Gesellschaft. „In den letzten Jahren gab es eine Rückbesinnung auf die traditionellen Werte des Handwerks“, sagt er. Dass es eine solide Basis für den regionalen Wirtschaftskreislauf schaffe. Dass es der bundesweit größte Ausbildungsfaktor sei. Dass es die Bedürfnisse vor Ort befriedige, und dabei unvergleichbar sei mit Billigimporten oder Internetbestellungen. Das Handwerk, so Ralf Münder habe der Gesellschaft viel anzubieten. „Ich zähle es zum Wertekanon, der eine Gesellschaft kennzeichnet.“

Von Johanna Apel