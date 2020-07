Randalierer bespuckt Polizisten in Bad Belzig

Bad Belzig

Dieser Mann musste gestoppt werden. In Bad Belzig reagierte am Sonnabend ein 31-jähriger Mann seine Wut an Autos ab. Betroffen waren mehrere Fahrzeuge in der Friedrich-Schiller-Straße. Selbst als die Polizei anrückte, setzte er die Sachbeschädigungen fort.

Einweisung durch Notarzt

Die Gesetzeshüter mussten den Randalierer mit körperlicher Gewalt von weiteren strafbaren Handlungen abhalten. Doch der mit 2,14 Promille erheblich betrunkene Mann war außer Rand und Band. Er bespuckte die Beamten und versuchte, sie mit gezielten Kopfstößen zu verletzen. Weil er sich nicht beruhigen ließ, musste ein Notarzt gerufen werden. Dieser ordnete eine Einweisung in eine medizinische Einrichtung an. Es gibt Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Frank Bürstenbinder