Rathaus Bad Belzig will Kurtaxe in den Dörfern kassieren

Bad Belzig

Die Stadtväter wollen aus dem Kurort-Status von Bad Belzig mehr Kapital schlagen. Zu dem Zweck wird die Zahlung der Kurtaxe einträglicher gestaltet. Der Beitrag könnte in Zukunft auch in den Ortsteilen erhoben werden. So lautet zumindest der Vorschlag der Kämmerei.

Im Hauptausschuss hat er keine Debatte hervorgerufen. „Doch ehe die endgültige Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung ansteht, kommt das Anliegen erst einmal auf die Tagesordnung der Ortsbeiräte“, verspricht Finanzchefin Birgit Bein. In den Dörfern sind zumindest die Gastgeber erstaunt über den Vorstoß des Rathauses. Schon allein über den Zeitpunkt, an dem die Diskussion eröffnet wird.

Anzeige

Zweiter Anlauf zur Ausdehnung

„Wir haben im Moment lediglich einen Gast, der als gewerblich Reisender unterwegs ist“, sagt Heidi Siebert von der Fredersdorfer Pension „Zur Mühle“. „Kassieren, Melden und Statistik führen –die Abgabe beschert einem mehr Arbeit, sonst nichts“, erklärt die Herbergschefin. Abgesehen von dem Aufwand sei es ihrer Einschätzung nach so, dass für die 1,50 Euro pro Erwachsenen bzw. 0,75 Euro pro Kind der Kurstadt zu gering ausfalle.

Vor drei Jahren war die Idee für eine flächendeckende Kurtaxe abgeschmettert worden. Damals wie heute wird auf die Kommunalaufsicht verwiesen. Sie mahnt die klamme Stadt Bad Belzig, mehr Einnahmen zu generieren.

Rabatt in den Bädern

Tatsächlich können Touristen mit der ausgehändigten Kurkarte zwar die Bibliothek kostenlos nutzen; mit Rabatt das Heimatmuseum auf der Burg Eisenhardt besuchen und vergünstigt an den Stadtführungen teilnehmen. Ferner erhalten sie Nachlass beim Eintritt in die Stein-Therme oder ins Freizeit- und Erlebnisbad, „Das ist womöglich noch nicht lukrativ genug, um den Preis zu erhöhen – aber für die Quartiere in der Umgebung durchaus interessant“, argumentiert Birgit Bein.

Allemal attraktiv: Entspannung in der Stein-Therme. Quelle: Stein Therme

Sie verweist nicht zuletzt auf Ansiedlungen wie das Seminarhotel Paulinen Hof Kuhlowitz und das Coconat-Domizil auf dem Gutshof Klein Glien. Dabei wird vertrauensvoll darauf gebaut, dass vom Hotelbesitzer bis zum Vermieter von Ferienwohnungen jeweils selbstständig korrekt abgerechnet wird.

Etwa 60.000 Euro im Jahr

Seit 1995 ist Bad Belzig bereits staatlich anerkannter Kurort und kann somit die Abgabe erheben. Seit 2012 wird von dem Recht Gebrauch gemacht. Das Geld wird, so heißt es zumindest in der Satzung, ausschließlich für touristische Zwecke verwendet. Sie sollen dazu dienen, dass die Gäste einen angenehmen Aufenthalt haben. Mit den –in normalen Zeiten –etwa 60.000 Euro pro Jahr würden demnach Burg Eisenhardt, Tourist-Information und die Grün- und Freizeitachse erhalten.

Burgunde Sternberg ist Chefin des Landhauses Lüsse. Quelle: René Gaffron

Das überzeugt Burgunde Sternberg nicht. „Um das Kassieren zurechtfertigen, müsste das Zentrum von Bad Belzig anziehender sein“, so die Geschäftsführerin des Landhauses in Lüsse. Es fehlt ihrer Einschätzung nach an attraktiven Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Bad Wilsnack habe da mehr Flair, so die Unternehmerin.

Bad Belzig ist schwieriges Pflaster

Dennoch wird in dem Prignitz-Ort die Kurtaxe nur in der Kernstadt erhoben. „Weil nur dort die Wirkung auch entfaltet wird“, heißt es auf MAZ-Anfrage aus der dortigen Tourist-Information. In Bad Liebenwerda werden nur die nahe liegenden vier von 15 Ortsteilen abgabepflichtig.

Auch kulturell müsste noch mehr geboten werden, findet Burgunde Sternberg. Sie räumt ein, dass es – auch außerhalb des Lockdowns –eine Herausforderung ist, historische Altstadt, den Kurpark an der Stein-Therme und Reha-Klinik mit vergleichsweise wenigen Einwohnern und den meist gehbehinderten Patienten in Bewegung zu ringen.

Von René Gaffron