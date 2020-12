Rauhnächte: Wie sich im Hohen Fläming Rückschau und Zuversicht paaren

Dahnsdorf

Innehalten, sich erinnern, Positives und Negatives abwägen, vorausschauen: Die Zeit zwischen den Feiertagen lässt Wehmut, aber auch Zuversicht aufkommen. Britt Muschert aus Dahnsdorf nutzt die Rauhnächte für ein intensives Auseinandersetzten mit dem zurück liegenden Jahr und schaut voraus, was die kommenden Monate ihr bringen könnten.

Die Rauhnächte, dass sind die Tage zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar, der Unterschied zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr. Als man kalendarisch zum Sonnenjahr überging, blieben eben diese zwölf Nächte, die heutigen Rauhnächte, übrig. Allerlei Aberglaube rankt sich um die Bedeutung und innewohnende Magie dieser besonderen Zeit.

Ausgewählte Kräuter zum Räuchern Salbei reinigt Räume, kräftigt und stärkt. Rosenblüten haben eine entspannende und beruhigende Wirkung. Mistel ist gut für Vorhersehungen. Weihrauch ist Anti-Stress-Mittel und atmosphärischer Reiniger. Lavendel hat eine ausgleichende Wirkung und hilft bei Nervosität. Mädesüß hilft bei Neuanfängen und dem Verarbeiten von Erlebnissen.

„Früher sagte man, dass Wäsche waschen und spinnen tabu seien“, erzählt Britt Muschert. Dahinter steht die tradierte Geschichte von drei alten Weibern, die eben in dieser Zeit den Lebensfaden spinnen und man ihnen nicht ins Handwerk pfuschen sollte, so wurde es Muschert in ihrer Kindheit erzählt.

Die Monatsrückschau hat für die Dahnsdorferin eine besondere Bedeutung. „Wie war es damals, was habe ich erlebt, Positives als auch Negatives“, führt sie über ihre innere Einkehr aus. Eine besondere Rolle spielen dabei die Träume in den einzelnen Nächten. Sie sollen eine Ahnung davon geben, was in den kommenden Monat auf einen zukommen kann.

Die Rauhnächte hießen ursprünglich Rauchnächte, weil in dieser Zeit gern mit Kräutern im Haus geräuchert wurde, um dunkle Geister und Dämonen zu vertreiben und die guten einkehren zu lassen. Auch Muschert räuchert in ihrem Haus in Dahnsdorf. „Das kann jeden Tage eine andere Mischung sein. Vorzugsweise jene, die den Bewohnern auch angenehm sind“, sagt sie. Die Nase sei ein Spürhund, der bestimmte Gerüche mit Erinnerungen verknüpft und so auch negative Verbindungen herstellen könne.

Positive Verbindungen schafft für einige zum Beispiel der Geruch von frisch geschälten Apfelsinen zur Weihnachtszeit, die viele aus ihrer Kindheit kennen und der etwas besonderes hatte, nennt Muschert ein Beispiel. Sind Kräuter und heimisches Harz vermengt kommt es in die Räucherschale und wird mit einer kleinen Kohle zum Glühen gebracht. Dann startet der Rundgang durch die Räume.

Beifuß, Fichte, Myrrhe, Nelke, Weihrauch, Zimt und Johanniskraut: All diese Zutaten sind möglich und bringen je nach Menge verschiedene Mischungen zu Tage. Muschert vermengt vor allem die übers Jahr gesammelten Kräuter und Harze aus dem Fläming in ihrem Mörser.

Dies- und Jenseits im Einklang

Verschiedene Bräuche lassen laut Glauben die Grenzen zwischen Dies- und Jenseits in den Tagen zwischen den Jahren verschwimmen, die Kombination aus Rauch und Duft helfe, das alte Jahr guten Gewissens zurück zu lassen und sich frohen Mutes auf ein neues zu stürzen. Emotionale Altlasten wie Streitigkeiten mit nahe stehenden Menschen sollten aus dem Weg geräumt, offene finanzielle Sachverhalte, wie noch nicht bezahlte Rechnungen, erledigt werden.

Britt Muschert hat eine Rauhnachtkiste in der die einzelnen Mischungen darauf warten, als Rauch frei durch die Räume zu ziehen und ihre wohltuende Wirkung zu entfalten. Je nach Gemütszustand wählt sie eine passende aus. „Das kann auch mal in Erinnerung an einen Verstorbenen sein, den man in einem bestimmten Monat gehen lassen musste oder ein freudiges Ereignis wie ein Geburtstag, an den man sich mit getrockneten Blüten gern erinnert“, so die Dahnsdorferin.

Dann ist der Weg frei, sich Zeit zu nehmen für das Neue, dass sich vielleicht in einem der Rauhnächte im Traum ankündigt und symbolisch für ein Ereignis steht, welches den Träumer schon ganz bald ereilt.

Von Natalie Preißler