Regiobus Potsdam-Mittelmark: Ab Montag gelten neue Fahrpläne

Ab Montag, 28. September, soll es Veränderungen auf neun Linien der Regiobus Potsdam-Mittelmark geben. „Seit Beginn des Schuljahres konnten Erfahrungen gesammelt werden. Darauf wird nun zur Verbesserung der Pünktlichkeit reagiert“, sagt Regiobus-Sprecherin Anette Lang.

Die Anpassung sollte eigentlich schon vor einem Monat geschehen. Doch der Betriebsrat legte seinerzeit – für die Geschäftsführung um Hans-Jürgen Hennig unerwartet – sein Veto ein. Wie es genau zur Verständigung kam, bleibt für Außenstehende noch ein Geheimnis. „Es gab einige kleinere Veränderungen“, sagt Holger Schiffbauer als Vorsitzender der Arbeitnehmervertretung auf MAZ-Anfrage. Diese sollten seiner Aussage nach im Detail nicht in der Öffentlichkeit erörtert werden. Allgemein läuft eine längerfristige Überprüfung von Fahr- und Ruhezeiten für die Kollegen, so heißt es.

Start zwölf Minuten früher

Mit den jetzt doch in Gang gebrachten Veränderungen wird laut Geschäftsführung nicht allein den Wünschen der Fahrgäste, sondern auch Anregungen vom eigenen Personal nun Rechnung getragen. Betroffen sind zahlreiche Routen im Raum Beelitz, Brück, und Treuenbrietzen sowie Bad Belzig.

Mehrere Busse starten demnach ab der nächsten Woche früher. Statt 6.30 Uhr ab Treuenbrietzen, Markt nach Borkheide, Bahnhof geht es mit der Linie 545 jetzt jeweils 6:18 Uhr los. Am Ziel besteht dann Anschluss zu den Zügen des Regionalexpress 7 nach Berlin und Bad Belzig, lautet die Begründung der Planer. Die Fahrt 17.05 Uhr ab Bahnhof Borkheide nach Treuenbrietzen beginnt mit Blick auf die Ankünfte der Bahnen vier Minuten später.

Umsteigen in Borkheide

Ferner wurden Verbindungen im Raum Alt Bork neu sortiert. Die Fahrt der Linie 541 um 6.38 Uhr ab Busendorf nach Brück führt nicht mehr über Alt Bork. Fahrgäste von Alt Bork, Deutsch Bork und Schlalach nach Brück fahren mit der Linie 545 bis Borkheide, Elsternweg, und steigen dort in den Bus der Linie 541 um.

Darüber hinaus fordert die Sperrung der B 246 zwischen Bad Belzig und Klein Glien ihren Tribut. Deshalb startet der Bus 6.56 Uhr ab Ziesar, Gartenstraße und verkehrt zusätzlich über Börnecke mit Halt in der Ortsmitte (7.24 Uhr). Die Ankunft in Bad Belzig erfolgt dadurch neun Minuten später, heißt es in der Presseinformation.

Alle Informationen zu den aktualisierten Fahrplänen unter www.regiobus.pm

