Bad Belzig

Neben den umfassenden Fahrplan-Änderungen im Busverkehr des Bereiches um Brück treten ab Montag, 10. August, zudem Änderungen auf den Linien 555 und 588 im Hohen Fläming ein. Grund sind Arbeiten zur Sanierung und zum Neubau eines Radweges an der Bundesstraße 246 zwischen Bad Belzig und klein Glien.

Haltestellen entfallen

Einrichten müssen sich Nutzer von Bussen auch darauf, dass einzelne Haltestellen verlegt werden mussten oder ganz entfallen während der Bauzeit.

„Aufgrund der Sperrung der B246 zwischen Bad Belzig und Klein Glien wird die Buslinie 588 zwischen Bad Belzig und Hagelberg über Lübnitz umgeleitet“, teilt Anette Lang, die Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark, mit. „Es gilt ein Baustellenfahrplan mit veränderten Fahrzeiten auf der gesamten Linie.“

Schnellbus ohne Zwischenstopp

Der Schnellbus, der an Schultagen um 6.56 Uhr sowie um 7.12 Uhr an Ferientagen ab Gartenstraße in Ziesar startet, verkehrt nun zwischen der Weinbergstraße in Görzke und dem Busbahnhof in Bad Belzig direkt und ohne Halt in Wiesenburg und Börnecke. Die Fahrt um 6.33 Uhr ab Busbahnhof Bad Belzig geht nur bis zum Landratsamt am Papendorfer Weg.

Für die Haltestellen gelten folgende Änderungen: Der Halt in Klein Glien für die Linie 588 entfällt. Ersatz erfolgt durch die Linien 572 und 587. Verlegt zur Haltestelle der Linien 572 und 587 am Gutshof Klein Glien ist der Halt der Linie 555 im Dorf.

Ersatzhaltestelle eingerichtet

In der Hagelberger Ortsmitte sind für die Linie 588 die Abfahrten verlegt zu einer Ersatzhaltestelle auf der Kreisstraße Richtung Schmerwitz. Die Haltestelle an der Gliener Straße in Bad Belzig entfällt während des geänderten Fahrplans.

Alle aktuellen Fahrpläne und Änderungen können Fahrgäste nachlesen auch auf der Internetseite der Verkehrsgesellschaft unter www.regiobus-pm.de.

