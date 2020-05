Bad Belzig

Mit dem Beginn der touristischen Saison fährt die Regiobus-Linie 572 wieder täglich im Zwei-Stunden-Takt auf großem Rundkurs durch den Hohen Fläming – von Bad Belzig über Niemegk, Burg Rabenstein und Wiesenburg. Die Fahrpläne sind dementsprechend geändert und gelten ab Dienstag, 2. Juni.

Sonst wird die Schleife schon immer ab Ostern bedient. Weil die meisten Offerten an den Zielorten erst nach und nach wieder unterbreitet werden, blieben die Busse noch in der Garage.

Anschluss an RE 7

Am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig besteht ein Anschluss an den RE7 aus und in Richtung Potsdam und Berlin. Von Berlin fährt der Regionalexpress stündlich in das Thermalsoleheilbad, dem Start- und Endpunkt der Burgenlinie Hoher Fläming. 60 Minuten dauert die Zugfahrt vom Berliner Hauptbahnhof bis zum Umsteigen in den Bus.

Die Burgenlinie führt in das Flämingstädtchen Niemegk, in das idyllische Dorf Raben – über dem auf dem "Steilen Hagen" die Burg Rabenstein thront, nach Wiesenburg mit seinem Schloss und dem zauberhaften Schlosspark, zur Burg Eisenhardt in Bad Belzig und zurück zum Bahnhof. Abschnitte des Burgenwanderweg und der Internationale Kunstwanderweg kreuzen mehrfach die Burgenlinie, so dass diese entspannt erwandert werden können.

Linienführung 572: Burgenlinie Hoher Fläming

Bad Belzig, Bahnhof (Umstieg RE7) – Preußnitz, B102 – Kranepuhl – Lühnsdorf – Niemegk, Werdermühle – Niemegk – Neuendorf (bei Niemegk) – Rädigke – Raben – Grubo – Jeserig/ Fläming, Ortsmitte – Jeserig/ Fläming, Ausbau – Wiesenburg, Bahnhof – Wiesenburg, Schule – Wiesenburg, Gaststätte – Klein Glien – Borne – Bad Belzig, Burg Eisenhardt – Bad Belzig, Bahnhof (Umstieg RE7).

